FOTOS DE COMIDA PARA ALIMENTAR NIÑOS UN DÍA

“No puedes comprar ni siquiera un pan con esto” y “realmente no sabía que podía alimentar un niño con tampoco”, fueron algunas de las reacciones más comunes de las personas al recibir sus monedas.

“La gente evidentemente al ver esas monedas se sorprende, porque son monedas que parecen reales pero no lo son y piensan bueno la verdad es que 40 céntimos de euro no dan para hacer muchas cosas, no parece que tienen mucho valor, pero sí que lo tiene y es importante poner en uso ese valor de poderle dar de comer a un niño”, expresa Lucía.

La aplicación Share the Meal lleva funcionando por alrededor de tres años y gracias a las donaciones de los cibernautas ha logrado, entre muchas otras campañas, alimentar a mil niños sirios refugiados en Jordania durante un año, a ocho mil niños en sus escuelas de Haití y ha repartido un millón de comidas en la emergencia de Sudán del Sur, donde el año pasado se declaró la hambruna.

“El Programa Mundial de Alimentos trabaja en una media de 80 países en todo el mundo, en grandes emergencias humanitarias así como en contextos de desarrollo. Estamos presentes en Siria, en Yemen, en la República del Congo, en Sudán del Sur, y en otros contextos que no son emergencia como por ejemplo en muchos países en América Latina, entre ellos en centroamérica: Guatemala, Nicaragua, Honduras. También en el Caribe como República Dominicana, o Cuba, o en sudamérica, como Ecuador, o Colombia, por poner unos ejemplos”, dice la representante del PMA.

PMA/Sebastien Rieussec Estudiantes de Tambacara, Mali, reciben ayuda del Programa Mundial de Alimentos

Las campañas actuales

Uganda

En Uganda, hasta un 40 % de la producción local de alimentos se pierde antes de salir de las granjas. Los insectos, roedores, humedad, moho y otros, contaminan estos alimentos que tanto trabajo cuesta obtener. Estas pérdidas posteriores a la cosecha pueden reducirse significativamente mediante el uso de contenedores herméticos.

En Karamoja, al oriente de Uganda, el PMA les proporciona estos contenedores y también alimentos a 20 escuelas, con el objetivo de lograr comidas escolares más saludables para los niños, y garantizar que cuenten con los alimentos que necesiten durante todo el año.

PMA/Saikat Mojumder Refugiados rohinyás reciben ayuda del Programa Mundial de Alimentos

Bangladesh

Más de medio millón de rohinyás han huido del estado de Rakhine, al norte de Myanmar, luego de una ola de violencia a finales de agosto. Tan solo tomando lo que podían llevar, buscaron refugio y seguridad en el distrito fronterizo de Cox´s Bazar, en Bangladesh. El área se encuentra ahora llena de carpas improvisadas.

El Programa Mundial de Alimentos se encuentra en el terreno, distribuyendo galletas ricas en nutrientes y energía a los recién llegados como medida de emergencia, y luego registrando a las personas para proporcionarles arroz, aceite vegetal y lentejas durante los próximos seis meses.

Más de 800.000 personas han recibido alimentos hasta la fecha. Las madres y niños menores de 5 años, que son especialmente vulnerables a malnutrición, reciben “SuperCereal Plus”, una mezcla fortificada de trigo y soja que se utiliza en la preparación de una papilla nutritiva.

Las comidas compartidas a través de Share The Meal ayudarán al Programa Mundial de Alimentos a continuar brindando asistencia de emergencia a los refugiados rohinyás.

Noreste de Nigeria

Junto con los actuales desafíos que suponen la pobreza extrema, el subdesarrollo y el cambio climático en la región del Lago Chad, la insurgencia de Boko Haram ha llevado a una de las crisis humanitarias más agudas del mundo. Cerca de 2,6 millones de personas en el noreste de Nigeria pasan hambre y 450.000 niños sufren de malnutrición severa.

La aplicación recauda dinero para ayudar durante cien días a los niños que corren mayor riesgo.

El poder de los teléfonos móviles

“Hay veinte veces más teléfonos inteligentes que niños que pasan hambre en el mundo”, dice Lucía Fernandez, y eso demuestra cómo el poder que tienen estos dispositivos en la lucha contra el hambre es asombroso.

Share The Meal está disponible en Europa y en las Américas y se puede descargar en plataformas de IOS y Android y en varios idiomas, para que los usuarios tengan un mejor conocimiento de hacia dónde va su donación. Hasta el momento, cuenta con más de un millón de usuarios y más de 22 millones de comidas compartidas.

“Las personas tienen un gran poder en sus manos, el poder que tienen a través de su capacidad de decisión utilizando algo tan cotidiano como es el teléfono móvil o una tableta para hacer algo más que chatear con sus amigos, con apenas 40 céntimos de euro pueden contribuir a alimentar a un niño durante un día y esto es algo muy poderoso”, concluye Lucía.

Producción: Laura Quiñones/ PMA