CASI 10 HORAS PARA TRAMITAR LICENCIA

Ciudadanos se quejan por la tardanza ante la modernización del carnet de conducir.

Por Vicente Calderón

Tijuana, jueves 18 de abril

Retrasos, largas filas y en algunos casos la imposibilidad de realizar su trámite es lo que han estado encontrando los automovilistas que acuden a las oficinas de recaudación de rentas por su licencia de conducir.

Este miércoles hubo ciudadanos que llegaron a renovar su licencia antes de las 7 de la mañana y terminaron después de las 5 de la tarde.

“Es mucha perdida de tiempo y más que uno tiene actividades en su casa o en sus trabajos. Se me hace que podrían agilizar mejor el trámite” dijo Myriam Torres quien tardó casi 10 horas para obtener su carnet de conducir.

Otras personas se quejaron diciendo que han ido en más de una ocasión a realizar el trámite por lo que para este miércoles ya se mostraban frustrados cuando llegaron a las oficinas de Cerro Colorado.

“Tres veces he tratado y me ha ido muy mal. La primera vez llegué a las 6 de la mañana y no alcancé ficha y ahora llego a las 3 de la mañana y por un papel que me faltó aquí estoy esperando” comentó molesto Héctor González.

Situación similar se vivió desde hace varios días en las oficinas de Recaudación de rentas en la vía rápida.

El martes la gente se estuvo formando desde antes de la hora en que abren el servicio, pero muchos se retiraron porque solo entregaron 180 fichas, y el personal les informó que no podía garantizar que se realizaran más trámites.

“Pésimo, no sé que problemas tendrán pero hasta ahorita ha sido muy malo el servicio” dijo Israel Fierro que estaba en su tercera vuelta para obtener su permiso de manejar.

El Director de Ingresos del gobierno de Baja California Nolberto González Grajeda informó que desde el 9 de abril reiniciaron con la entrega de licencias, pues se modernizó el documento que ahora contará con carácteristicas como un chip de radiofrecuencia, el código QR y otros datos biométricos como lectura iris.

Sin embargo la transición al nuevo sistema y equipo para generar la licencia ha presentado sus problemas.

“Al calibrar todos los equipos a este nuevo sistema nos ha ocasionado un dolor de cabeza la velocidad con que opera este nuevo servicio y el servicio que nos presta el proveedor de banda, en este caso es Telnor” dijo el contador González Grajeda.

La entrega de licencias se había suspendido desde hace mas de dos meses y entregaban un documento temporal.

Al reanudar la entrega de la nueva licencia se acumularon los problemas y se evidenciaron las fallas en el servicio.

Por ejemplo ante las suspensión de la entrega de licencias en Rosarito a principios de las semana algunos intentaban tramitarla en la oficina de vía rápida que por unos días era el único lugar donde la expedían.

El Director de ingresos pidió comprensión a la ciudadanía y dijo que ya empezaron a entregar licencias en Rosarito y Tecate.

Poco a poco han ido aumentando la cantidad procesada.

Pero algunos ya perdieron tiempo y dinero sin poder realizarla.

Otros optaron por recurrir a los llamados coyotes, que cobran entre 3 y 4 mil pesos por hacer el trámite sin tanta molestia.

