EXPEDIENTE CONFIDENCIAL

Por Gerardo Fragoso M.

La soberbia también mata

Esta semana que concluye trajo dos nuevas encuestas de preferencia electoral, respecto a los comicios presidenciales del próximo 1 de julio.

Ambas confirmaron dos cosas: Una, las precampañas no movieron los lugares que tenían los aspirantes a la presidencia antes de estas. Andrés Manuel López Obrador sigue de líder, Ricardo Anaya Cortés en segundo, mientras José Antonio Meade Kuribreña está como tercero.

Dos, las precampañas reforzaron a cada uno de ellos en esas posiciones. AMLO es más líder ahora que en el primer mes del año. Anaya ya tiene el segundo lugar por una brecha tangible. Y Meade se hunde en el tercero.

En las cuatro encuestas realizadas en febrero, AMLO se mueve en un corredor de los 36 a los 42 puntos. Anaya lo hace entre los 27 y los 34 puntos. Y Meade no pasa de los 24.

No extrañan esos resultados. El voto anti AMLO se está agrupando con Anaya, en principio, al no caer en el garlito de Margarita Zavala. Y enseguida, porque mucho de ese sufragio anti AMLO es también anti PRI.

La estrategia desplegada por el PRI ha sido pésima. En principio, creer que se podía extrapolar el escenario del Estado de México -un estado tan históricamente priista como Guanajuato es panista o la CDMX izquierdista- a todo el territorio nacional, ha demostrado ser una pésima idea.

Luego, es imposible que los ciudadanos abracen otro candidato priista cuando existe tanta soberbia alrededor de la estrategia del gobierno federal y su partido. Hasta ahora, no se exhibe arrepentimiento ni en el presidente, ni en sus funcionarios. Que Peña llame a “desterrar este irracional enojo social”, muestra, en cambio, no solamente una infinita soberbia para reconocer que este gobierno le ha fallado a las clases medias y bajas que le votaron, sino una enorme insensibilidad. ¿Cómo espera el presidente que actúe la gente? ¿Quiere que estemos felices al ver que la gasolina está cada vez más cara, que el gas está impagable, que ya no alcanza para el súper? Peor aún cuando dice que “hay que tener memoria de dónde nos encontrábamos hace seis años y cuánto hemos avanzado hasta ahora” ¿En qué hemos avanzando, según el presidente? ¿O espera que celebremos que no nos alcanza el dinero, o el nivel de la violencia criminal, o tener un canciller que dice que se lleva mejor con el gobierno de Trump que con el de Obama?

La soberbia ha matado a este gobierno, a su partido y a su candidato. En vez de mostrar arrepentimiento, o vender a su candidato como ‘un cambio sin cambiar’ -tal cual lo hizo Miguel De La Madrid en 1982-, está peor que hace 36 años, y es incapaz de aceptar el justo anhelo de cambio que existe en los ciudadanos. Anhelo que ha alimentado este gobierno con sus yerros y malas acciones. En vez de eso, insisten en ponernos como los malos, como los que no entendemos lo grandes y maravillosos que son.

Los spots de intercampaña que ha sacado el partido de “Pepe” son insultantes. Hay uno que se llama “un día sin…”, donde nos pregunta qué haríamos sin servicios gratuitos de salud… ¡cuando el propio secretario de Salud de este gobierno quiere implementar un modelo como el de Colombia, donde, oh sorpresa, no hay Seguro Social y hay que pagar por una consulta o una ambulancia! ¿En serio creen que mintiendo van a levantar en las encuestas?

No es que Anaya esté haciendo una gran campaña -de hecho, aún no puede, por ley, sacar a pasear su propuesta estrella, que es la Renta Básica Universal-, ni que AMLO esté mucho mejor que en 2006, sino que hay un gobierno que se empeña en que lo odiemos más, en que lo aborrezcamos más, en recordarnos lo miserable y cruel que ha sido con nosotros, en que veamos que no le importamos nosotros, ni nuestras familias. Y así, es imposible que el candidato de ese gobierno pueda, siquiera, competir.

Encuesta Fecha AMLO Anaya Meade Ind indecisos

El Economista/Consulta 17-01 33 28 25 14 27.8

El Universal/Buendía y Laredo 29-01 40 32.5 20 7.5 20

El Heraldo/Suasor 31-01 33 25 30 12 25

Mendoza, Blanco y Asociados 04-02 39 34 21 6 23

El Financiero 06-02 38 27 22 13 –

El Economista/Consulta 14-02 36 29 24 11 24.6

Reforma 15-02 42 32 18 8 22

