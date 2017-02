POLÍTICAS MIGRATORIAS

Activistas pronostican más problemas con deportados y migrantes.

Por Vicente Calderón

Tijuana, miércoles 1 de febrero de 2017.

En Tijuana ya están acostumbrados al muro metálico que desde hace mas de 20 años construyó el gobierno estadounidense en los límites con México

“Se me hace algo muy representativo me gusta el arte de la gente que puede plasmar aquí. Hay pintores, hay fotógrafos, todo esto es muy de nosotros.” comenta Lulú Barrera, fotógrafa que reside en California y que vino a hacer una sesión con la frontera como fondo.

Lo que les apura es la política anti-inmigrante del Presidente Donald Trump.

Soraya Vázquez, es vocera del Comité estratégico de ayuda humanitaria, una agrupación de voluntarios formada recientemente y que asiste a los extranjeros que están varados en Tijuana, pretendiendo solicitar asilo en Estados Unidos.

“El número de deportados es obvio que va a aumentar” dice sobre la situación actual.

Los albergues para migrantes ya están saturados.

Pero Trump prometió deportaciones masivas. Por Baja California entran al menos, un 30 % de los deportados.

“Ya hay un problema, pues el problema se va a agudizar” comenta Vázquez.

El gobierno mexicano no está preparado para recibir a tanta gente. El riesgo es que ante la falta de una política adecuada para atender este problema muchos podrían terminar en la calle.

Son muy vulnerables de ser acechados por el crimen organizado, de involucrarse en la prostitución, en una serie de actividades ilícitas”, agrega Soraya Vázquez.



Florentino Pacheco espera un plato de comida afuera de uno de esos albergues

“Es importante la ayuda porque uno no tiene trabajo y no tiene donde comer y ya viene uno aquí”, dice.

A este michoacano lo expulsaron de Oregón hace casi un año. Tenía toda su vida en la Unión Americana.

“A ver si me dan una oportunidad de ver si podemos arreglar de nuevo ya si no, pues aquí me voy a quedar”, reflexiona.

También están pensando quedarse, muchos de los miles de haitianos y africanos que llegaron que buscan refugio en Estados Unidos

“A partir de que asumió el poder Trump hay aproximadamente como unas 70 que ya han iniciado el trámite. Y eso es sin ni siquiera haber hecho una campaña para informarles que hay posibilidades de quedarse aquí. Entonces creemos que si hay mucha gente que se va a querer quedar.”

Esta semana habrá dos diferentes foros donde las autoridades discutirán el estado actual de la migración en esta frontera. La aspiración de algunos activistas es que Tijuana se convirtiera en la primera ciudad Santuario de la República Mexicana.