Tijuana, la quinta ciudad más violenta del mundo según A.C.

Nueve de las 10 ciudades más violentas del mundo están en México, según un estudio de la asociación civil, Consejo ciudadano para la seguridad y la justicia penal.

Colima, la capital del estado mexicano con el mismo nombre, aparece a la cabeza de la controversial clasificación que anualmente publica este organismo ciudadano.

Josefina Adame originaria de Michoacán sabe de lo peligroso que puede ser su país.

Ahora reside en el norte, pero teme regresar a su tierra pues tiene un hijo desaparecido y no confía en las autoridades.

´´Ese pueblo no tiene ley ni nada, quien defienda a nadie. La vida de todos ahí pende de un hilo´´, dijo la Sra. Adame afuera de las oficinas del ministerio público en Tijuana donde acudió a presentar una denuncia por la desaparición de su vástago.

Zamora, Michoacán aparece en el segundo sitio de la lista, que hacen comparando el número de asesinatos en relación al número de habitantes.

El octavo sitio lo ocupa una ciudad estadounidense – Nueva Orleans- pero el resto son mexicanas

Este ´´ranking´´ es un duro golpe al gobierno del presidente López Obrador y a su estrategia de ´´Abrazos, no balazos´´ que según el mandatario ha reducido los homicidios.

Pero el mandatario mexicano insiste en que han bajado los homicidios.

´´Hasta se burlaban!´´ dijo.

´´ Hemos afectado las estructuras criminales y financieras de todos los grupos delincuenciales y detenido a miles de objetivos prioritarios´´, declaró a principios de enero la Secretaria Federal de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez

´´En años recientes esta misma encuesta ponía a Tijuana como la ciudad más violenta del mundo, en esta ocasión la ubica en el quinto lugar´´

El fiscal de Baja California dice que en la entidad fronteriza la seguridad ha mejorado.

´´Las personas que interpretan las estadísticas, no son expertos en seguridad, no son expertos en procuración de justicia, no son expertos en inteligencia´´, comentó Ricardo Carpio.

La asociación civil evalúa ciudades con más de 300 mil habitantes

Este joven declaró sentirse seguro en la frontera mexicana.

´´Camino bien, tranquilo en la calle, nunca he tenido ningún tipo de problema´´

