Homenaje a Blue Demon Jr.

La lucha libre es un viejo atractivo de la frontera.

Y es que muchos la cruzan para las funciones profesionales o para visitar el museo que dedica toda una planta al espectáculo de los enmascarados.

Betsabe Flores Gutierrez / aficionada a la lucha libre.

´´Estar cerca de una leyenda es algo que no se puede comparar la emoción, la verdad´´

Betsabé habla de su experiencia al ver en persona a Blue Demon Jr, el luchador a quien le hicieron un homenaje en Tijuana.

´´Le agradezco a mi padre, porque este legado que me dio, no es fácil llevarlo´´

Develó una pintura y un busto en su honor.

Blue Demon Jr. / Luchador profesional

´´Tijuana es mi casa. Yo aquí debuté aquí crecí y la verdad siempre Tijuana tiene un lugar muy especial para mí´



El Jr. de el Manotas, como le decían a su padre e inspiración, dice que aquella primera vez no fue como hubiera querido.

Blue Demon Jr. / Luchador profesional

´´Fue muy triste porque bueno, perdí, me la pasé llorando todo el tiempo en mi hotel y ahí prometí, que si al día siguiente no era lo que yo quería y buscaba pues me iba a retirar´´

Sonido ambiente:´´afortunadamente sigo viniendo y la gente me responde´´

Afortunados se sienten también sus ´´fans´´ y no es cosa de niños.



Héctor Puga / Aficionado a la lucha libre.

´´Para mi al menos como me metí en eso desde chico fue algo grande para mi´´

Héctor Puga trajo a su hijo y a su sobrino porque esto es asunto de familia.



Héctor Puga / Aficionado a la lucha libre.

´´Mi hijo sigue los pasos de él y yo, pues como le menciono desde chico, soy de aquí de Tijuana y mi abuela eran los tiempos donde todavía aventaban los tomatazos en el Auditorio´´

Vicente Calderón / Corresponsal sin máscara ni cabellera.

´´La imagen de Blue Demon Jr. puede ser visitada por los aficionados en el pasaje Revolución, en pleno centro de la ciudad´´

