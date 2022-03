Organización criminal deja reclamo a gobernadora Marina Del Pilar afuera de su fraccionamiento

Foto: Gobierno de Baja California.

Y al fiscal estatal, Iván Carpio. Hay varios detenidos.

El incendio de una patrulla de la policía del estado de Baja California está siendo investigado como parte de una amenaza contra la gobernadora Marina Del Pilar y contra el Fiscal de justicia, Ricardo Iván Carpio.

En el estacionamiento del centro de gobierno y al quemar la patrulla el pasado miércoles 17 de marzo por la noche,los responsables del hecho dejaron una amenaza escrita que colocaron en el parabrisas de uno de los autos.

´´ Gobernadora y Carpio aun cuando tu gente no ha respetado compromisos, nosotros no generamos problemas, sin embargo no toleramos robos así que Hermez, Chicharito, M2 Montero y Nidez …….devuelvan los 145 kilos o atengan (sic) las consecuencias´´

El mensaje está -presuntamente-firmado con las siglas CJNG, usadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

También de manera extraoficial fuentes policiacas indican que una manta con el mismo texto fue dejada en las inmediaciones del fraccionamiento donde vive la gobernadora Marina del Pilar.

En relación a estos hechos las autoridades capturaron a tres sujetos identificados como Celso (N), Jorge Iván (N) y Jorge Antonio (N) quienes ahora enfrentan varios cargos criminales entre ellos el de terrorismo agravado por pandillerismo.

