Lamentan fallecimiento del periodista Manuel Suárez Soto

TIJUANA, B. C., a 25 de diciembre de 2020.- Como una pérdida muy lamentable calificó Pedro Ochoa Palacio, secretario de Cultura de Baja California, el sensible fallecimiento de Manuel Suárez Soto, periodista, actor, promotor cultural y ex titular de la Dirección de Acción Cívica y Cultura, acaecido esta mañana en la ciudad de Tijuana.

Suárez Soto radicó en Tijuana desde los años sesenta donde, desde muy joven, se dedicó a la radiodifusión. Colaboró en varias estaciones de radio, destacándose en XEAZ, antigua Voz de Oro cuyo gerente general y propietario fue Javier Sánchez Mayáns, ahí inició un nuevo estilo de radio: la tribuna radiofónica, cuya fortaleza era el contacto directo con el público vía telefónica.

El destacado comunicador impulsó desde el micrófono varias campañas sociales con resultados positivos como la construcción de un muro de protección en la carretera de Playas de Tijuana, en el entronque con la Calle Segunda (sección conocida entonces como la curva de la muerte, por los fatales accidentes producidos).

Otra campaña la enfocó contra los actos discriminatorios que se ejercían hacia la comunidad latina desde un programa radiofónico en el condado de San Diego. De 1980 a 1983, fungió como director de Acción Cívica y Cultural del IX Ayuntamiento que presidió el Lic. Xicoténcatl Leyva Mortera, entre las actividades que desarrolló ahí destaca la Primera Feria del Libro de Tijuana, ante la iniciativa y colaboración del don Alfonso López Camacho, entonces presidente de la Unión de Librerías de Tijuana.

Fue candidato a Diputado Federal por el VI Distrito en 1997. En su etapa más reciente se incorporó como comunicador al Primer Sistema de Noticias (PSN); su carrera periodística incluyó también la dirección del Diario Baja California. Fue miembro activo de la Asociación de Autores y Compositores.

