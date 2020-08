Simulacro para aspirantes a UABC que presentarán examen en línea

Con la finalidad de asegurar las condiciones para los aspirantes a ingresar a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) para el ciclo escolar 2020-2 y 2021-1 que presentarán su examen de ingreso en la modalidad en línea, la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar (CGSEGE), emite una serie de recomendaciones.

Tijuana, viernes 7 de agosto de 2020.

El titular de esta dependencia, doctor Luis Enrique Palafox Maestre, expuso que, de los 32,412 aspirantes, 11,290 optaron por presentar la evaluación a través de la modalidad en línea, mientras que el resto, más de 21,000, eligieron la modalidad presencial.

Agregó que debido a las condiciones sanitarias que se están viviendo, la aplicación del examen de selección se celebrará bajo los principios rectores que permitan salvaguardar la salud y el bienestar de los aspirantes y de la comunidad universitaria, así como mantener las condiciones de equidad e igualdad de oportunidades de acceso a la educación superior.

A los aspirantes que eligieron la modalidad en línea, se les informa que, por única ocasión, el próximo martes 11 de agosto de 10:00 a 12:00 horas se llevará a cabo un simulacro con la finalidad de que se familiaricen con la estructura del examen y comprueben que su equipo de cómputo funcione correctamente. Se incluirán 21 reactivos de prueba, los cuales no tendrán ninguna validez en el examen real.

Destacó el coordinador que para acceder a la plataforma donde se llevará a cabo el examen de ingreso y la simulación, es necesario que registren previamente sus datos biométricos (registro de fotografía), así como su identificación oficial con fotografía que puede ser la credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral; pasaporte mexicano; licencia de conducir; visa estadounidense; así como credencial, certificado o constancia de bachillerato con fotografía.

Previo al simulacro es necesario instalar el navegador LockDown Browser, a través de la siguiente dirección electrónica: http://uabc.tests.mx. Las instrucciones de instalación se detallan en el manual de registro que se encuentra en: http://cgsege.uabc.mx/

El doctor Palafox Maestre recomendó que el simulacro se realice en las mismas condiciones en las que se llevará a cabo el examen real, en cuanto a condiciones del equipo y conexión. “Es altamente recomendable que todos los aspirantes que presentarán examen en línea realicen el simulacro, pero no es de carácter obligatorio ni tiene valor en la puntuación del examen de ingreso”. Agregó que la fotografía que se tome durante el registro biométrico será la misma que se utilizará en su credencial y expediente escolar en caso de ser seleccionados, sin posibilidad de que sea modificada.

Recordó que se recomienda utilizar un equipo de cómputo que cuente con cámara de video de 720 pixeles de resolución, aunque también es aceptable uno de 480p. El Internet que se solicita es de 1 megabit por segundo en velocidad mínima, lo cual está muy por debajo de las velocidades que ofrecen los proveedores de servicios de internet en sus paquetes residenciales.

Reporte de incidencias durante el examen de ingreso

De igual manera, reiteró que en caso de que se deba reportar una incidencia durante el examen en línea, se habilitará un chat y estarán disponibles las líneas telefónicas de los departamentos de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de cada campus: en Ensenada es el 646 152 8207; Mexicali 686 841 8221; Tijuana 664 979 7520 extensión 53206. “Es preciso que hagan el reporte inmediatamente para brindarles el servicio de apoyo, o bien, proponerles una solución alternativa si el caso lo amerita”.

Recomendaciones

Es preferible utilizar ropa cómoda y evitar aditamentos que obstruyan la visibilidad del rostro; prepararse para no salir de la vista de la cámara durante el examen; de ser posible, desconectar cualquier otro dispositivo que consuma ancho de banda de la red; asegurar las condiciones del lugar donde se hará el examen y que no haya otras personas alrededor; no incluir materiales de apoyo u otros dispositivos electrónicos; tener a la mano tres hojas tamaño carta en blanco, lápices, sacapuntas y borrador. Es importante que el aspirante se siente frente a la computadora con la cámara dirigida a su rostro y después de haber atendido las recomendaciones anteriores, cuando menos 10 minutos de anticipación a la hora de inicio del examen.

Para evitar la anulación del examen durante o posterior a la aplicación sin la posibilidad de reprogramarse, no se debe: salir de la vista de la cámara ni obstruirla; utilizar audífonos ni micrófono de diadema; apagar la cámara ni el micrófono durante la aplicación; estar acompañado durante la aplicación; hablar durante la aplicación del examen ni interactuar con terceras personas por cualquier medio; grabar audio, video, tomar fotografías durante la aplicación del examen; sustraer información del examen por cualquier medio.

