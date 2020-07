Descubrimiento de cadáveres moviliza a familias de desaparecidos

El jueves, familiares de personas desaparecidas regresaron con maquinaria pesada al paraje donde encontraron varios cadáveres enterrados en las afueras de Tijuana.

Por Vicente Calderón

Tijuana, viernes 24 de julio de 2020.

«De las 24 personas que hemos encontrado en el transcurso del mes 7 son mujeres» dijo a la prensa Fernando Ocegueda, de la comisión estatal de victimas.

Y es que durante las ultimas semanas las búsquedas de distintos grupos han dado resultados

Escarbando con pico y pala encontraron restos humanos o cadáveres completos en varias fosas separadas. Primero en Valle San Pedro y luego en Urbi Villas del Prado.

Jesse Varajas vino de California, a buscar a su hermano, secuestrado en la ciudad fronteriza de Tecate.

«Si hay mucha actividad criminal ahí» dijo Varajas quien organizó el Colectivo «Buscando a Tolano»

Él desenterró algunos de los cuerpos hallados este mes.

«Era como cuando se encuentra un trofeo, y no porque es un ser humano que está enterrado es porque va a entregar una persona que está desaparecida a sus familiares» comentó.

Al conocerse el descubrimiento de los cuerpos desenterrados familias que tienen parientes desaparecidos empezaron a movilizarse en todo el estado.

Oficialmente hay 1225 desaparecidos en Baja California según informó Ocegueda que hace años se unió a otras personas que sufren la misma tragedia.

Su perseverancia y experiencia, además de los contactos que ha desarrollado con autoridades y otros activistas ayudaron a que hoy sea funcionario con esta administración estatal para atender el tema de los

desaparecidos.

La mañana del jueves, decenas de personas fueron al edificio conocido como Centro de la Cultura de la Legalidad a que les tomaran una muestra de ADN

Judith Arcadia fue porque en 2015 secuestraron a su hijo.

» A los indigentes que nos ayudaron a escarbar en la búsqueda, los mataron en enlace que estábamos buscando a mi hijo me descuartizaron al papá de mis hijos», comentó la Sra. Arcadia mientras esperaba que le tomaran la muestra que ya en el pasado le tomaron pero que debe renovarse.

La Sra. Imelda López llegó de Mexicali porque tiene desde el 2006 buscando a su vástago.

«Desde entonces no he parado de buscarlo de hecho formamos el grupo de «Madres unidas» porque las autoridades no nos ayudan , no nos resuelven nada»

De los 24 cuerpos localizados recientemente solo tres han sido identificados.

«Todavía falta lo que muchos consideran es lo más difícil que las autoridades den con los responsables de estos crímenes y que los lleven ante la justicia»

