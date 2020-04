CONVERTIR CORONAVIRUS EN ARMA POLÍTICA CAUSARÁ MÁS MUERTES

El director general de la Organización Mundial de la Salud envió este miércoles un fuerte mensaje a los líderes mundiales y a los medios: “dejen de politizar el coronavirus, si no quieren ver más bolsas con cadáveres”.

Tedros Adhanom Gebreyesus hizo las declaraciones durante su habitual conferencia de prensa de actualización de la pandemia, tras ser confrontado por periodistas después de recibir críticas de varios países por su respuesta a la pandemia.

“No se puede utilizar el COVID-19 para ganar puntos políticos, no hay necesidad. Hay muchas otras formas de probarse a sí mismos, este virus no es el que debe ser utilizado para eso. Es como jugar con fuego. La unidad nacional es esencial si nos importa la gente. Por favor, trabajemos más allá de partidos políticos, ideologías, creencias, cualquier diferencia que tengamos, tenemos que comportarnos”, aseguró Tedros.

El líder de la Organización Mundial de la Salud enfatizó que, como ex ministro de Etiopía, entendía que se trataba de una tarea difícil separar el virus de la política, pero que este iba a tomar ventaja de estas debilidades y sería más difícil vencerle.

No se puede utilizar el COVID-19 para ganar puntos políticos, no hay necesidad.

“Al final de cuentas, la gente pertenece a todos los partidos políticos, la misión de todos los partidos debe ser salvar a su gente, por favor no politicemos este virus. Va a explotar las diferencias que tenemos a nivel nacional. Si se quieren tener más bolsas con cadáveres entonces háganlo, pero si no quieren más muertos, hay que evitar politizar este virus. Mi mensaje es, por favor, pongan en cuarentena politizar el COVID-19, la unidad nacional será muy importante para derrotar este virus peligroso”, dijo.

Este jueves se cumplen cien días desde que China le notificó a la Organización sobre la enfermedad, Tedros aseguró que es muy trágico que se hayan perdido tantas vidas, pero que continuarán haciendo todo lo posible para salvarlas, día y noche, como han hecho por los pasados tres meses, “este no es el momento de perder el tiempo con otras cosas”, dijo.

El funcionario explicó que, al tratarse de un virus nuevo, tan serio y peligroso, es posible que se hayan cometido errores, por lo que la Organización que lidera realiza evaluaciones regulares para identificar debilidades y fortalezas, y aprender.

“Si hemos cometido un error, el mundo lo sabrá, no solamente los errores de la OMS, pero también de todos los involucrados, Pero ahora, lo que más importa es pelear contra el virus con firmeza para suprimirlo y controlarlo. Y les recuerdo a todos, incluidos los medios, por favor, pidan la unidad, y ayúdenos a derrotar este virus. Todavía no sabemos todo sobre este virus, tendremos más sorpresas, estamos preocupados ahora por África. Es un virus nuevo, así que, por favor, juntemos nuestras energías y luchemos juntos por esto, si no, nos vamos a arrepentir”, recalcó.

Estados Unidos y China deben unirse para luchar contra este enemigo peligroso.

El doctor Tedros llamó a China y a Estados Unidos a unirse en un momento tan crítico como el actual, tal y como los hicieron con la antigua Unión Soviética para erradicar la viruela en los años 90.

“Fue en plena Guerra Fría, pero se unieron porque estaba matando a dos millones de personas al año. El mundo no podía tolerar este desastre, y en 10 años se logró erradicar. Ahora, Estados Unidos y China deben unirse para luchar contra este enemigo peligroso, deben unirse para derrotarlo, así como el resto del G20, y el resto del mundo”, aseguró.

El líder de la agencia de salud de la ONU repitió que el coronavirus es muy peligroso, al tener los elementos de una gripe contagiosa, y la mortal capacidad del SARS.

“Tendremos muchas bolsas con cuerpos delante de nosotros, si no nos comportamos ¡Por el amor de Dios, hemos perdido más de 60.000 ciudadanos del mundo, una sola persona es demasiado, tenemos más de un millón de casos ¿Qué estamos haciendo? ¿No les parece suficiente? ¡Es más que suficiente! Podemos prevenir esto, entonces mi consejo es, por favor, unirnos, no utilizar el COVID por puntos políticos y tener solidaridad y liderazgo honesto de los Estados Unidos y China”, dijo.

OMS China Desinfectante para manos en la entrada de las oficinas de la OMS en China. Es una de las medidas recomendadas frente al coronavirus

La Organización Mundial de la Salud pertenece a todas las naciones

Precisamente, Tedros recalcó este miércoles la Organización Mundial de la Salud no está con un país u otro, pero con todos los Estados.

“Nosotros estamos al lado de todas las naciones, no miramos color, para nosotros rico o pobre es lo mismo, para nosotros, débil o fuerte es lo mismo, pequeño o grande es lo mismo, norte o sur, este u oeste, es lo mismo”, dijo.

El director de la OMS contó haber recibido críticas el año pasado después de elegir a la líder del departamento de enfermería de la Organización porque era de las Islas Cook.

“La gente no quería que la jefa mundial de enfermería viniera de un país pequeño como las Islas Cook, que sólo tienen 10.000 personas, pero yo creo que el talento es universal, la oportunidad no lo es. Usted puede encontrar la persona más talentosa en un país pequeño como ese. Trabajamos con ellos, con Cook Islands que tienen 10.000 habitantes y trabajamos con China que tiene 1400 millones. ¿Y por qué la elegimos a ella? ¿es que Cook Islands nos está influenciando? ¿y cómo? Nosotros vemos a todos igual”, reiteró el funcionario.

Tedros aprovechó para agradecer a los Estados Unidos por sus contribuciones a la Organización, y aseguró que esto siempre se ha tratado de un ánimo bipartidista, que espera que continúe.

“Necesitamos solidaridad ahora más que nunca. Todo lo que comienza en un lugar afecta a todo el mundo, no podemos vivir en nuestras fronteras nacionales, porque somos interdependientes. Y eso es lo que espero y creo que continuará en los Estados Unidos”, dijo.

OMS/ J. Rivaca Un laboratorio de la OMS en Tonga. Foto: OMS/ J. Rivaca

Víctima de insultos y hasta amenazas de muerte

Al responder otra pregunta de los medios sobre ataques personales, Tedros Adhanom Gebreyesus reveló haber sido víctima de insultos raciales, y hasta de amenazas de muerte, en los últimos tres meses.

“Yo solo soy un individuo; Tedros es un punto en todo el universo. Que me ataquen no me importa, yo prefiero salvar vidas. Lo he dicho muchas veces, ¿por qué me va a importar que me ataquen cuando la gente está muriendo? Comparemos ambas cosas, estamos perdiendo vidas ahora mismo. ¿Por qué alguien con la conciencia limpia va a andar pensando en sus ataques personales e ignorando el gran reto al que estamos enfrentándonos como humanidad?, expresó el líder de la OMS.

El director había criticado duramente la sugerencia de un grupo de científicos europeos de que las vacunas contra el coronavirus se probaran primero en África, tildándola de racista.

“Los ataques personales ya llevan más de tres meses, abusos, o comentarios racistas, me ponen nombre, me dicen negro. Yo estoy orgulloso de ser negro, y no me importan esas cosas, hasta amenazas de muerte he recibido, no me importa, porque esto es personal, esta hacia mí. Lo que me da tristeza es cuando toda la comunidad africana es insultada, eso no lo toleré, allí dije, la gente está pasándose de la línea. Cuando era personal no me importó, ni siquiera respondí, pero como comunidad cuando nos comienzan a insultar, es suficiente. No podemos tolerar esto”, expresó el funcionario.

Tedros le pidió a los medios una vez más que promovieran la unidad dentro de sus países: “No debería perder tiempo señalando a nadie, necesitamos tiempo para unirnos. La unidad es la única opción para derrotar el virus, si no creemos en esto, preparémonos para lo peor, que vendrá si no lo logramos”, resaltó.

MONUSCO Un trabajador de salud toma la temperatura del director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, durante su visita a Beni, en Kivu del Norte.

Cien días de trabajo contra el coronavirus

El 1 de enero, solo unas horas después de que se notificaron los primeros casos, la Organización Mundial de la Salud activó su Equipo de apoyo para la gestión de incidentes, para coordinar la respuesta a nivel de la sede, regional y nacional.

El 5 de enero, se notificó oficialmente a todos los Estados miembros sobre este nuevo brote y se publicó una noticia sobre el brote de enfermedad en su sitio web.

El 10 de enero, se emitió un paquete integral de orientación a los países sobre cómo detectar, evaluar y gestionar casos potenciales y proteger a los trabajadores de la salud. El mismo día, se convocó al grupo de asesoramiento estratégico y técnico sobre riesgos infecciosos para revisar la situación.

La Organización además ha estado interactuando con periodistas desde el principio, respondiendo a las preguntas de los medios durante todo el día.

El 22 de enero, se convocó al comité de emergencia y nuevamente una semana después, después de que se informaron los primeros casos de transmisión de persona a persona fuera de China, y se declaró una emergencia de salud pública de preocupación internacional: el mayor nivel de alarma. En ese momento había 98 casos fuera de China, y no había muertes.

En febrero, un equipo internacional de expertos de Canadá, China, Alemania, Japón, la República de Corea, Nigeria, la Federación de Rusia, Singapur y los Estados Unidos de América visitaron las provincias afectadas en China para obtener más información sobre el virus, el brote y la enfermedad, respuesta, y extraer lecciones para el resto del mundo.

Asimismo, a principios de febrero se activó el Equipo de Gestión de Crisis de las Naciones Unidas, para coordinar todo el mecanismo de la ONU para apoyar a los países de la manera más efectiva posible.

Desde entonces, la OMS ha trabajado día y noche en cinco áreas clave:

Ayudando a los países a desarrollar su capacidad de preparación y respuesta Proporcionando información precisa para combatir la desinformación Trabajando arduamente para garantizar el suministro de equipos médicos esenciales para los trabajadores de salud Capacitando y movilizando a los trabajadores de la salud Acelerando la investigación y el desarrollo

En los próximos días, la Organización Mundial de la Salud publicará una estrategia actualizada y un Plan de Preparación y Respuesta Estratégico revisado, con una estimación de las necesidades financieras para la próxima fase de la respuesta.

En todo momento, el enfoque ha sido trabajar con países y socios para unir al mundo para enfrentar esta amenaza común.

Nos preocupa especialmente proteger a los más pobres y vulnerables del mundo, no solo en los países más pobres, sino en todos los países.

“Durante los últimos 100 días, nuestro compromiso inquebrantable ha sido servir a todas las personas del mundo con equidad, objetividad y neutralidad, y ese seguirá siendo nuestro único enfoque en los días, semanas y meses venideros”, aseguró Tedros.

Otros datos claves: