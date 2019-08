SOLICITAN DONADORES DE SANGRE

Por Comunicado de prensa.

DIF Tijuana.

Miércoles 7 de agosto de 2019.

DIF Tijuana pide la colaboración de la comunidad para ser donadores de cualquier tipo de sangre para el paciente Roberto Zambrano Espinoza, quien se encuentra internado en la Clínica #1 del IMSS en esta ciudad.

El joven de 18 años, necesita de manera urgente donadores de sangre, se encuentra en la cama 326 de la Clínica #1.

Los requisitos son: tener entre los 18 y 65 años, tener un peso corporal mayor a los 50kg, no tatuajes, perforaciones ni cualquier tipo de cirugías o partos recientes, en el último mes no haber tenido gripe, fiebre, entre otras enfermedades, así como no haber ingerido antibióticos, aspirina o naproxeno en la última semana.

Para los interesados en donar sangre, favor de comunicarse a los siguientes números telefónicos 664-480-5009; 664-708-5944 y 664-551-7641.

