MILES MÁS SERÁN RETORNADOS A MÉXICO PARA ESPERAR SU ASILO EN ESTADOS UNIDOS

Tras el acuerdo Trump- López Obrador.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, jueves 13 de junio de 2019.

Desde enero cuando Estados Unidos empezó a regresar a México a los solicitantes de asilo para que esperaran su trámite ya se anticipaban los problemas.

Pero tras el acuerdo entre los gobiernos de Trump y López Obrador las cosas parecen empeorar.

“Los albergues de Tijuana están todos saturados porque no todos están aceptando a los de “Remain in Mexico” dice Lourdes Arias de la organización “Families Belong Together México” y quien ha estado acomodando en hoteles de Tijuana a personas que cruzaron por Calexico, California para pedir asilo pero que fueron citados en San Diego para su siguiente cita.

Se le conoce oficialmente con el eufemismo de Protocolos de protección al migrante y complica cada vez más la vida de los solicitantes de refugio.

“A mi me hicieron ese complot de mandarme acá solo para regresarme a lado de Tijuana, me mandaron sin ningún cinco con mi hija de 7 a la deriva dios” dice un hondureño teme mostrar su rostro.

“Mi nombre no se lo puedo dar por razones de seguridad”

Cruzó el río Bravo por Tamaulipas. Y desde McAllen, Texas lo enviaron en avión a San Diego, California.

“Pasamos el río en una balsa yo arriesgando mi vida de mis hijas, no por placer pues, sino porque la situación en nuestro país lo amerita”

El Secretario mexicano de relaciones exteriores dijo que al menos recibirán otros 8 mil personas situación similar a partir de esta semana, pero podrían ser mucho maś.

Aparte de la falta de espacio para albergarlos el rechazo contra ellos aumenta.

” Nos vienen a quitar los trabajos” dijo un trabajador chiapaneco, avecindado en Tijuana, que asistió al mitin de López Obrador.

Y en casos extremos empiezan a ser estigmatizados.

esa parte es bien importante para que un tema social no se convierta en una cuestión de seguridad” ha dicho en el pasado Marco Sotomayor, el Secretario de Seguridad Pública de Tijuana. “Se va a pedir la intervención del gobierno federal para que se les atienda como se les atendió en la primera caravana.