BONILLA DIJO QUE NO IRÁ AL PRIMER DEBATE DEL IEEBC

Y faltó a encuentro con industriales.

Por Sofía Buerba / Gato x Liebre.

El Presidente Consejero del Instituto Estatal Electoral (IEEBC), Clemente Ramos Mendoza, recibió una carta donde se notifica que el candidato a Gobernador por la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California (CJHHBC), Jaime Bonilla Valdez, no acudirá al primer debate.

Este martes tampoco asistió a una reunión convocada por Industriales de la Asociación de la Industria Maquiladora de Exportación (INDEX) zona costa, a la que sí se presentó el resto de los candidatos.

El argumento de Bonilla para no acudir a ambos eventos fue “cuestión de agenda”.

Por parte del IEEBC, Alejandra Vázquez, vocera del Instituto confirmó a Gato x Liebre la recepción de la carta donde notifica no participación en el debate del 28 de abril en Tijuana.

¿Cómo afectará la logística del debate la ausencia de un candidato?, se preguntó a la vocera del IEE, quien respondió que el instituto debe asegurar en todo momento el espacio para cada uno de los aspirantes a gobernar Baja California.

“Estaremos listos, aún, por si decide llegar en último momento”, respondió.

Mientras tanto 150 industriales, afiliados a Index, acudieron al Panel de Candidatos a la Gubernatura de Baja California, donde el ausente fue el candidato de la Coalición Jaime Bonilla.

#GatoxLiebre supo que Index hizo la invitación a todos los 6 aspirantes a la gubernatura, de manera informal hace 2 meses, como precandidatos, y se formalizó el día que se registraron.

La ausencia “fue visto con recelo por parte del sector maquilador asistente, pues querían escuchar los planes de trabajos de todos los que buscan ocupar la gubernatura de la entidad”, informó mediante un comunicado Index.

“Creo que el candidato de Morena debe acercarse al sector, se ha acercado a ciertas reuniones, pero nos hubiera gustado que los industriales lo vieran como parte de este panel, sentimos que merecemos escucharlo, pero bueno, entendemos que tenía una agenda muy apretada”, expresó Luis Manuel Hernández, presidente de Index Zona Costa.

El 21 de abril, mediante un comunicado Bonilla dejó en claro que no le gustan los debates. “Yo no le veo otro sentido a los debates. El verdadero debate es cara a cara con la gente, no con quienes están perdidos y son incoloros, inodoros e insaboros”.

Calificó los debates como la única oportunidad de lucirse, por sus opositores.

La Ley electoral de Baja California en su artículo 168, establece que por lo menos los candidatos a los cargos de elección popular deberán participar en los debates públicos, que organice el Instituto Electoral.

En la elección de Gobernador se deberá realizar por lo menos un debate obligatorio entre todos los candidatos a ese cargo.

Existen dos fechas más para esos debates. En Mexicali será el domingo 12 de Mayo y en Ensenada el 20 del mismo mes. En esa carta Bonilla solo refiere la no participación en el primer debate del domingo 28 de abril en Tijuana.

