ORGANIZACIONES DE LA FRONTERA PIDEN ACCIONES ANTE ASESINATO DE PERIODISTA

Denuncian también allanamiento a radiodifusora.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, jueves 24 de enero de 2019.

Organizaciones de periodistas de la frontera México-Estados Unidos se han unido al reclamo de justicia por el asesinato del reportero José Rafael Murúa y por otros ataques al gremio periodístico en la república mexicana.

El recientemente creado “Hub de periodismo de investigación de la frontera norte” junto con el Border Center for Journalists and bloggers” emitieron un posicionamiento en demanda del esclarecimiento de ambos hechos.

El pronunciamiento dirigido al presidente Andres Manuel López Obrador está firmado por 134 personas. Se trata principalmente de periodistas pero también hay académicos y activistas.

Este es el texto íntegro de su posicionamiento.

The Border Center for Journalists and Bloggers (BCJB) y sus aliados en el proyecto Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte exigen al Gobierno federal la investigación pronta y eficaz del asesinato del periodista José Rafael Murúa Manríquez en Baja California Sur y el ataque contra las instalaciones del medio ​Política y RockandRoll Radio,​ en Sonora.

Un día después de la denuncia de su desaparición, el lunes 21 de enero de 2019, Rafael Murúa Manríquez, de 34 años, quien dirigía la radio comunitaria ​Radiokashana​, fue encontrado asesinado en el kilómetro 40 de la carretera Santa Rosalía-San Ignacio, en Baja California Sur. Murúa Manríquez fue amenazado previamente por su labor periodística, según la organización defensora de periodistas, Artículo 19 en México.

Al día siguiente, la madrugada del 22 de enero de 2019, las instalaciones del medio ​Política y RockandRoll Radio​, localizadas en Hermosillo, Sonora, fueron violentamente transgredidas: “Destruyeron las puertas, destruyeron la alarma, revolotearon los archivos”, denunciaron los periodistas agredidos en sus redes sociales. “Esta es la tercera o cuarta vez que somos agredidos en la frecuencia del 106.7 FM”, agregaron.

Border Center y sus aliados abajo firmantes respaldan a los periodistas, activistas, académicos e integrantes de la Red de Periodistas de BCS que se manifestaron en las instalaciones del Congreso del Estado, para exigir a los diputados la creación de una comisión especial que vigile el proceso de investigación del asesinato de Murúa Manríquez.

La situación en la frontera norte de México, tanto por el número de alusiones como por frecuencia, transgreden los preceptos de defensa de la libertad de expresión en la Constitución mexicana y las declaraciones y convenciones en favor de los derechos humanos a nivel internacional.

Tan sólo en el sexenio pasado, doce periodistas de la frontera fueron asesinados.

The Border Center for Journalists and Bloggers y sus aliados exigen al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero; al Gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, y a la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, el esclarecimiento inmediato del asesinato de Rafael Murúa Munguía, así como la investigación exhaustiva sobre el ataque a la radio localizada en Hermosillo, Sonora.

