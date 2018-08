EN MEDIO DE LA TENSIÓN NUCLEAR EN EL MUNDO, GUTERRES INSTA AL DIÁLOGO

Foto: UNESCO/G. Boccardi.

En el aniversario de Hiroshima.

Por Noticias ONU.

Nueva York, lunes 6 de agosto de 2018.

En un mensaje leído por la representante para asuntos de desarme, Izumi Nakamitsu, durante una ceremonia celebrada en Japón, António Guterres destaca que las tensiones entre los Estados poseedores de armas nucleares están aumentando, lo que paraliza los avances que se han venido haciendo durante años.

“Los arsenales nucleares se están modernizando y, en algunos casos, ampliando”, se advierte en el mensaje. “Lo que ocurrió en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 no puede ni debe volver a ocurrir. El futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos depende de ello”.

La ceremonia se celebró a un mes del primer aniversario de la aprobación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares , que según Guterres “demostró el apoyo internacional que existe para poner fin de manera permanente a la amenaza que representan las armas nucleares, así como la frustración por la lentitud de lograr este objetivo”.

Por su parte, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, manifestó durante la ceremonia que Japón “hará esfuerzos extenuantes para servir como un puente entre las potencias nucleares y los estados no nucleares”. No obstante, Japón no se ha adherido al acuerdo signado hace un año y Abe no lo mencionó en esta conmemoración.

La ceremonia reunió a unas 50,000 personas, incluyendo a los denominados hibakusha, personas que sobrevivieron el ataque estadounidense en 1945 o que perdieron a sus seres queridos, y a embajadores y representantes de 85 países y la Unión Europea.

A las 8:15 a.m. los participantes observaron un minuto de silencio para conmemorar el momento preciso en el que la bomba de uranio Little Boy fue lanzada y detonada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, matando a unas 140.000 personas.

Y justo cuando las tensiones mundiales se incrementan ante el riesgo de conflictos entre poderes nucleares, Guterres destacó precisamente a los hibakusha, que son aquellos que sobrevivieron a los ataques atómicos de Estados Unidos en Japón en 1945.

“Ofrezco mi sincero agradecimiento a los hibakusha y al pueblo de Hiroshima por sus décadas de dedicación a educar al mundo sobre la amenaza que representan las armas nucleares para nuestro mundo”, apuntó Guterres en su mensaje. “El mundo necesita su continuo liderazgo moral”.

Guterres viaja hacia Japón donde se reunirá esta semana con el primer ministro Shinzo Abe y con el ministro de relaciones exteriores, Taro Kono. El Secretario General también participará en la 73ª Ceremonia de la Paz en la ciudad japonesa de Nagasaki el jueves.

Anuncios