LEGISLADORES PERREDISTAS PROMOVERÁN DESAPARICIÓN DE PODERES

Por ampliación de gubernatura.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, martes 16 de julio de 2019.

El partido de la revolución democrática promoverá la desaparición del poderes en Baja California por la decisión de 21 diputados de modificar el periodo de gobierno de Jaime Bonilla a 5 años en lugar de los 2 por los que fue votado.

“Con el sólo hecho de poner a consideración del Congreso del Estado en un transitorio, y cambiar, y violentar así la decisión de la soberanía nacional y estatal, tiene impacto nacional. No podemos permitir de ninguna manera, y bajo ninguna circunstancia nosotras y nosotros que somos demócratas en el PRD que suceda ese gravísimo y peligrosísimo antecedente” dijo en conferencia de prensa en Tijuana, la diputada federal perredista Guadalupe Almaguer Pardo.

La legisladora de San Luis Potosí comentó además que se promueve el juicio político contra los diputados responsables de avalar la modificación a favor del gobernador electo de Morena.

Acompañando a líderes locales y nacionales del PRD explicó que es el Senado el facultado para determinar la desaparición de los poderes en la entidad lo que provocaría que se designara un gobernador interino y se llamara nuevamente a elecciones.

“A eso está arriesgando la ambición de 21 legisladores locales” recalcó la diputada federal Almaguer Prado

Jaime Martínez Veloz, ex candidato del PRD a la gubernatura en Baja California presente en la conferencia, reiteró que por otra parte continúa el proceso legal para comprobar que Bonilla Valdez no debió haber sido aceptado como candidato pues no cumplia con los requisitos de ley.

