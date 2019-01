DENUNCIA REPORTERO A QUIENES IMPIDIERON SU TRABAJO Y LO AGREDIERON

Algunos de los agresores son de Tijuana.

Por Vicente Calderón.

Tijuana miércoles 23 de enero de 2019.

Las personas que agredieron al reportero Juan Carlos Noriega durante una protesta en Mexicali, son de Tijuana según declaró el mismo comunicador del Portal informativo “Periodismo Negro”.

“Son de Tijuana los principales agresores” dijo en entrevista vía telefónica con Tijuanapress.com

El pasado lunes, Noriega acudió a la sede del Instituto Estatal Electoral donde el grupo “Baja California Resiste” se manifestaba, demandando la realización de un plebiscito referente a la operación de la empresa Constellation Brands, productora de cerveza.

A la entrada, subiendo los escalones del edificio público el reportero apenas alcanzó a hacer una primera pregunta.

“¿Vienen a presionar para que le den luz verde al plebiscito contra Constellation Brands? Y esto los encendió, les molestó mucho la pregunta y me empezaron a agredir de manera verbal y a empujones, mentadas de madre” relató.

Los manifestantes intentaron impedir que grabara con su teléfono y frustraron la entrevista. Tratando de quitarle el aparato que es su herramienta de trabajo, le exigían que se identificara al tiempo que lo rodearon y lo agredían verbalmente.

“Polo Bejarano, que fue el primero que me empezó a agredir, esa persona se presenta como defensor de los derechos humanos. Es lo que me llama la atención. Él es de Tijuana y otra persona que se llama Reynaldo que fue el quien me agredió de manera más fuerte. De hecho, incluso me quería golpear”

Este miércoles Noriega López presentó una denuncia por amenazas ante la Procuraduría General de Justicia de Baja California contra ellos y dos personas más que participaron en el incidente.

Previamente la dependencia había tenido un acercamiento con el comunicador, al conocer de los hechos que fueron documentados en redes sociales y en el medio para el que labora Juan Carlos Noriega.

Recordó que el lunes mismo de la agresión se comunicó con él Gilberto Cota Alanís, del área de protección a periodistas de la PGJE y también personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California.

A pesar de que la CEDH actúa ante el procedimiento ilegal de las autoridades (algo que no se percibe en este hecho) monitorean las agresiones a la prensa.

Noriega comentó que algunos integrantes de BC Resiste dijeron desconocer a los agresores, pero no es la primera vez que los manifestantes que se oponen a la empresa cervecera y que dicen defender

“Siempre nos agreden. Sin embargo nunca nos enganchamos como periodistas. Los escuchamos nada más, que digan lo que quieren decir. Pero sí son bastante, bastante molestos. La verdad es que en varias ocasiones dan ganas de contestarles con las mismas palabras sin embargo no hay que caer en su juego.” dijo el reportero.

