Journalism and local Universities

La Sociedad Interamericana de Prensa anunció hoy que ha invitado al presidente de México, Manuel Andrés López Obrador y a las candidatas a la presidencia de ese país, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, a su 79 Asamblea General a realizarse en noviembre.

La organización también ha solicitado la firma de las aspirantes presidenciales a la Declaración de Chapultepec, documento fundamental de la libertad de expresión que ha sido endosado por presidentes, jefes de estado y dirigentes políticos de las Américas.

Por otra parte, la SIP dio a conocer el programa preliminar de la asamblea en el que se destacan varios paneles sobre las experiencias más recientes de la industria periodística, junto a los temas sobre seguridad para periodistas, inclusión de género y libertad de expresión en el continente americano.

Una especial atención recibirá el impacto de la filantropía en el periodismo. El presidente de la Fundación John S. y James L. Knight, Alberto Ibargüen, recibirá el Premio SIP Gran Amigo de la Prensa por la reciente contribución de esa organización a un fondo de 500 millones de dólares destinado a fortalecer el periodismo local en Estados Unidos.

Por otra parte, el Premio SIP a la Ejecutiva del Año será entregado a la directora del diario The Post and Courier de Charleston, en el estado norteamericano de Carolina del Sur, por un programa de apoyo al periodismo de investigación mediante el apoyo financiero de sus lectores y otros benefactores.

El fundador y presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, protagonizará una de las presentaciones titulada “La libertad de expresión es la condición para la libertad de empresa”. El presidente del Comité Anfitrión, Luciano Pascoe, del medio digital adn40, hablará sobre “El reto de la brevedad y la llegada de infotainment para hacer más atractivas las noticias”. Un panel con funcionarios de Unesco abordará el tema “Procesos electorales y violencia contra la prensa”.

La 79 Asamblea General de la SIP se realizará en Ciudad de México del 9 al 12 de noviembre. Su sede será el Hotel Hilton Reforma. Este es el programa preliminar del evento. Y las inscripciones pueden hacerse aquí.

LaSIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

