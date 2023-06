Las prohibiciones que sufren las mujeres afganas cuestan legitimidad nacional e internacional a los talibanes

Foto: © UNICEF/Mark Naftalin vía Noticias ONU.

Tras la restricción impuesta por las autoridades de facto el pasado 5 de abril, que impide a las mujeres afganas trabajar para las Naciones Unidas, la representante especial del Secretario General para ese país, Roza Otunbayeva, indicó este miércoles en el Consejo de Seguridad que el gobierno talibán sigue sin dar explicaciones sobre esa prohibición ni tampoco ofrece garantías de que vaya a levantarse.

“No vamos a poner en peligro a nuestro personal nacional femenino, y por ello les pedimos que no se presenten en la oficina. Al mismo tiempo, pedimos a todo el personal nacional masculino que desempeña tareas no esenciales que se quede en casa para respetar el principio de no discriminación. Por último, nos mantenemos firmes: el personal nacional femenino no será sustituido por personal nacional masculino, como han sugerido algunas autoridades de facto”, explicó.

La máxima responsable de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) recordó a las autoridades de facto el compromiso que adquirió Afganistán en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, como uno de los primeros miembros de la Organización en 1946.

“Entre ellas se incluye la obligación de respetar las prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas y de sus funcionarios, incluidas las mujeres afganas que trabajan para nosotros”, apuntó.

Por ello, constató la contradicción en la que vive el Talibán que pide ser reconocido por las Naciones Unidas y sus miembros, pero al mismo tiempo actúa en contra de los valores clave plasmados en la Carta de la Organización.

Otunbayeva pidió la derogación de las prohibiciones impuestas a las mujeres afganas que trabajan para la ONU y la de todas las restricciones anteriores que afectan a mujeres y niñas, como las que pesan sobre el personal femenino que trabaja para las oenegés o entidades diplomáticas, o el impedimento de asistir a centros de educación secundaria y terciaria no religiosos.

“Según nuestras conversaciones con muchos interlocutores de todo el país, está claro también que estos decretos son muy impopulares entre la población afgana. Les cuestan a los talibanes legitimidad nacional e internacional, al tiempo que infligen sufrimiento a la mitad de su población y dañan su economía”.

