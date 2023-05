Lograron cita con CBP One, los devolvieron sin poder pedir asilo.

Foto: Archivo Tijuanapress.com

Varias personas que consiguieron cita con la aplicación CBP One, aseguran que fueron devueltas a México sin haber tenido la oportunidad de plantear su solicitud de asilo.

“¡Que gacho no!? Yo no sé para qué hacen esta aplicación si no van a recibir a las personas” dijo David Rentería un joven que con su familia huyó de la violencia que ha desplazado a mucha gente de Guerrero.

Rentería asegura que tardó casi dos meses para lograr una confirmación de su cita por medio del teléfono móvil por lo que junto con su esposa e hijas se encontraba contento.

Pero cuando se presentó en el Puerto fronterizo y hora indicados lo recibieron solo por unas cuantas horas y sin poder pedir el asilo lo enviaron de regreso a México.

“Me quedé como en shock! Qué va a pasar con mi familia ahorita” fue la reacción cuando vió que lo sacaban por donde entró al Chaparral.

Lo mismo le sucedió a un joven madre en otra fecha pero en el mismo Puerto Fronterizo. A pesar de que agendó su cita para solicitar el refugio tal y como lo indican las autoridades estadounidenses no le sirvió de nada pues también la devolvieron a Tijuana.

Con lágrimas en los ojos la mujer que también es originaria del estado de Guerrero, relató lo sucedido al poco tiempo de que la expulsaran junto con un numeroso grupo de mexicanos y dos haitianos. Todos explicaron a Tijuanapress.com que se presentaron ahí porque así se los confirmó la aplicación CBP One.

A unos días del fin del título 42 y ante el anuncio del gobierno estadounidense de que CBP One es prácticamente la única opción para acceder al derecho al asilo casos como estos se acumulan.

El director de Atención al migrante de Tijuana, Enrique Lucero refirió que empezaron a ver este problema desde los primeros días de abril.

“Tuvimos dos o tres casos de venezolanos, que ya tenían su cita y los regresaron” dijo en entrevista con este medio.

Organizaciones defensoras de los migrantes en Tijuana han denunciado que la aplicación CBP One ha presentado diversas fallas que impiden que los solicitantes de asilo logren una cita en la frontera gracias a esta tecnología.

Pero la cancelación de las citas o el que devuelvan a los peticionarios ya con cita pero sin darles audiencia para exponer su caso es un fenómeno más reciente.

Por Baja California las estadísticas reveladas por autoridades mexicanas refieren que son los rusos los ciudadanos que más éxito han tenido usando esta opción digital.

Intentamos contactar al Departamento de Aduanas y protección Fronteriza estadounidense para saber su postura ante estas quejas pero no respondieron a nuestros mensajes.

