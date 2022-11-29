Aquí la lista de colonias que se quedarán sin agua
Estas son las colonias de Tijuana y Rosarito que según la CESPT se quedarán sin servicio de agua
por reparaciones el próximo jueves 1 de Diciembre.
TIJUANA
DISTRITO ALDO ESQUER
1. 8VO. AYUNTAMIENTO
2. ALBATROS
3. ALBERTO BUSTAMANTE
4. ALEMÁN
5. ALTAMIRA
6. ALTAMIRA SUR
7. LOS ALTOS
8. ANEXA LOS LAURELES
9. SAN ÁNGEL
10. ANTORCHA CAMPESINA I
11. ANTORCHA PROGRESO
12. ARTESANAL
13. AZCONA
14. RAMPA AZTECA
15. BRISA MARINA
16. CAÑADAS GRANJAS LA ESPERANZA
17. CAÑÓN DEL MATADERO
18. CAÑÓN DEL PATO
19. CAÑÓN DEL SOL
20. CAÑÓN GUERRERO
21. CAÑÓN TAMPICO
22. CAÑÓN YUCATÁN
23. CALLEJÓN PALMERAS
24. DE LAS CARRETAS
25. LAS CARRETAS
26. CASTILLO
27. CENTRO
28. CHIHUAHUA
29. LA CIMA
30. CIMAS DEL PARQUE
31. CIUDAD JARDÍN
32. COLINAS DEL MEDITERRÁNEO
33. CORONA DEL MAR
34. CORONA ENCANTADA
35. EL CORTEZ
36. COSTA CORONADO RESIDENCIAL
37. LA CUEVA
38. CUMBRES
39. CUMBRES DE INETT
40. CUMBRES DEL SOL
41. LA CÚSPIDE
42. DIVINA PROVIDENCIA
43. DIVINA PROVIDENCIA II
44. ZONA ESTE
45. FAUSTO GONZÁLEZ
46. FLORES MAGÓN
47. FRANCISCO VILLA
48. GRAN TENOCHTITLAN
49. GRANJAS DEL MAR
50. GRANJAS FAMILIARES LA ESPERANZA
51. GRANJAS LA ESPERANZA
52. GUERRERO
53. HACIENDA LINDA VISTA
54. HACIENDA SAN JUAN
55. HECTÁREAS 5 Y 8
56. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA
57. HERRERA
58. HIDALGO
59. INDEPENDENCIA
60. IXPALIA
61. EL JIBARITO
62. JOHNSON NORTE
63. JOHNSON SUR
64. JOSÉ GPE. OSUNA MILLÁN
65. CAÑÓN K
66. LA ISLA
67. LA PERLA DEL PACÍFICO
68. LADERAS DEL MAR
69. LOS LAURELES
70. LÁZARO CÁRDENAS
71. LÁZARO CÁRDENAS 3RA. MESA
72. LINDA VISTA
73. LOMA BONITA NORTE
74. LOMAS DE SAN ÁNGEL
75. LOMAS DE TIJUANA
76. LOMAS DEL MAR
77. LOMAS DEL PACÍFICO
78. LOMAS DEL PORVENIR
79. LOMAS ENCANTADAS
80. LOMAS MISIÓN DEL SOL
81. MACIAS
82. RAMPA MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA
83. MANUEL PAREDES
84. MANUEL PAREDES 1ª. SECC.
85. MANUEL PAREDES 2ª. SECC.
86. MANUEL PAREDES 3ª. SECC.
87. MAR VISTA
88. SAN MATEO
89. MICHOACÁN
90. MILENIO 2000
91. MILENIO 2000 CORONA ENCANTADA
92. MILENIO 2000 HERRADURA
93. MILENIO 2000 I SECC.
94. MILENIO 2000 II SECC.
95. MILENIO 2000 III SECC.
96. MILENIO 2000 IV SECC.
97. EL MIRADOR
98. MIRAMAR
99. MISIÓN DEL SOL
100. EL MONTE
101. MONTES OLÍMPICOS
102. MORELOS
103. NIÑOS HÉROES
104. ZONA NORTE
105. NUEVA AURORA
106. NUEVO MILENIO
107. OASIS
108. OAXACA ÁNGEL FERNÁNDEZ
109. OBRERA OAXACA
110. OSUNA MILLÁN
111. LAS PALMERAS
112. PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA
113. PARQUE INDUSTRIAL VALLE SUR II
114. PATRIMONIAL BENITO JUÁREZ
115. PATRIOTISMO
116. PEDREGAL DE SANTA JULIA
117. LA PERLA RESIDENCIAL
118. PLAYAS CANTINEROS
119. PLAYAS CORONADO
120. PLAYAS COSTA AZUL
121. PLAYAS COSTA HERMOSA
122. PLAYAS DE TIJUANA
123. PLAYAS DE TIJUANA COSTA
124. PLAYAS DE TIJUANA COSTA DE ORO
125. PLAYAS DE TIJUANA JARDINES
126. PLAYAS DE TIJUANA JARDINES DEL SOL
127. PLAYAS DE TIJUANA MONUMENTAL
128. PLAYAS DE TIJUANA TRIÁNGULO DE ORO
129. PLAYAS DORADO
130. PLAYAS SECC. CANTINEROS
131. PLAYAS TERRAZAS DE MENDOZA
132. PRIMER AYUNTAMIENTO
133. PROGRESO
134. PUENTE LA JOYA
135. PUESTA SOL
136. RANCHO DURAZNO
137. RANCHO LA CIMA
138. RANCHO LAS FLORES
139. REAL DE LOMA BONITA
140. RESIDENCIAL VALLE SUR II
141. ROBERTO YAHUACA
142. ROMA
143. ROSALES
144. DE LAS ROSAS
145. EL RUBÍ
146. RUIZ VALENCIA
147. SALVATIERRA
148. SALVATIERRA AMPLIACIÓN
149. SAN ANTONIO
150. SAN BERNARDO
151. SAN SEBASTIÁN
152. SANTA ROSA HERRERA
153. SOLER
154. TERRAZAS DEL SOL
155. TERRAZAS SAN BERNARDO
156. TODOS SANTOS
157. UNIÓN
158. UNIÓN LIBRE
159. VILLA HERMOSA
160. VILLAMAR
161. VISTA AL MAR
162. VISTA DEL PACÍFICO
163. VISTA ENCANTADA
164. XICOTÉNCATL LEYVA ALEMÁN
165. XICOTÉNCATL LEYVA II
166. XICOTÉNCATL LEYVA MORTERA
TIJUANA
DISTRITO PARAISO
1. AGUAJE DE LA TUNA
2. AGUAJE DE LA TUNA 1ª. SECC.
3. AGUAJE DE LA TUNA 2ª. SECC.
4. ALFONSO BALLESTEROS
5. AMÉRICA
6. BALLESTEROS
7. BOSQUE
8. BURÓCRATA HIPÓDROMO
9. CAÑÓN DE LA PEDRERA
10. CALETTE
11. CATAVIÑA
12. CHAPULTEPEC
13. CHAPULTEPEC 9
14. CHAPULTEPEC 10
15. CHAPULTEPEC DOCTORES
16. CHAPULTEPEC ESTE
17. CHAPULTEPEC JARDINES
18. CHULA VISTA
19. COLINAS DE AGUA CALIENTE
20. COLINAS DE REY
21. COLINAS SAN ÁNGEL
22. CONDESA
23. CORONA DEL ROSAL
24. CORTEZ LA MESA
25. COTO I
26. CUBILLAS
27. CUBILLAS SUR
28. CUESTA
29. CUMBRES DE JUÁREZ
30. CUMBRES DEL SOL
31. DÁVILA
32. GABILONDO
33. GUADALAJARA
34. GUADALAJARA FUNDADORES
35. GUTIÉRREZ OVALLE
36. HACIENDA AGUA CALIENTE
37. HACIENDA LAS PALOMAS
38. HACIENDA REMOSA
39. HERRADURA
40. HERRADURA NORTE
41. HERRADURA SUR
42. HIPÓDROMO
43. IGNACIO RAMÍREZ
44. INTERNACIONAL
45. ISMAEL LLAMAS
46. JARDINES DE AGUA CALIENTE
47. JARDINES DE LAS CRUCES
48. JARDINES DE SAN CARLOS
49. JUÁREZ
50. JUÁREZ (CACHO)
51. LA CUESTA II
52. LOMAS DE AGUA CALIENTE
53. LOMAS DE AGUA CALIENTE 1
54. LOMAS DE AGUA CALIENTE 3
55. LOMAS DE AGUA CALIENTE 5
56. LOMAS DE AGUA CALIENTE 6
57. LOMAS DE LOS DOCTORES
58. LOMAS DEL RÍO
59. LOMAS HIPÓDROMO
60. LOMAS HIPÓDROMO CAMINO REAL
61. LUIS ECHEVERRÍA
62. MADERO
63. MADERO SUR
64. MAESTRO
65. MÉXICO
66. MILITAR
67. MIRADOR LA MESA
68. MONTE SAN ANTONIO
69. MONTEBELLO
70. MONTERREY
71. MONTERREY LADERAS
72. NEIDHART
73. NUEVA ESPERANZA
74. OASIS
75. OBRERA
76. OBRERA 2
77. OBRERA 3
78. OBRERA MIXTECOS
79. OLIVOS
80. PARAÍSO
81. PATRIMONIO FAMILIAR
82. PEDREGAL
83. PEDRERA
84. PLANETARIO
85. PLAZAS
86. PRIVADA CATALANA
87. PRO-HOGAR
88. PUEBLO BONITO
89. PUERTA DE HIERRO
90. PUNTA LOMA
91. RANCHO EL GRANDE
92. RANCHO GRANDE
93. REAL DE LA ARBOLEADA
94. REAL DEL MONTE
95. RESIDENCIAL AGUA CALIENTE
96. RESIDENCIAL COLINAS DE CHAPULTEPEC
97. RESIDENCIAL EL PALMAR
98. RESIDENCIAL ESMERALDA
99. RESIDENCIAL LA ESPERANZA
100. RINCÓN COLONIAL
101. RINCONADA DE LA CACHO
102. RÍO TIJUANA ZONA PONIENTE
103. RUBÍ
104. RUBÍ AGUADORES
105. RUBÍ CUMBRES
106. RUBÍ FUNDADORES
107. RUBÍ JARDINES
108. RUBÍ LOMAS
109. RUBÍ TERRAZAS
110. RUBÍ VALLE SUR
111. SÁNCHEZ DÍAZ
112. SANTA ANITA
113. SANTA CECILIA
114. SIERRA
115. SIMÓN BOLÍVAR
116. SONOITA
117. SONORA
118. TANQUE AGUAJE DE LA TUNA
119. TEJAMEN
120. TEJAMEN AMPLIACIÓN
121. TEPEYAC
122. VALLE DEL PEDREGAL
123. VALLE DEL RUBÍ SECC. LOMAS
124. VALLE DEL RUBÍ SECC. TERRAZAS
125. VALLE DEL SUR
126. VILLA COLONIAL
127. VILLA LOMAS
128. VILLEGAS
129. VISTA DORADA
130. VIVIENDA POPULAR
PLAYAS DE ROSARITO
DISTRITO ROSARITO
1. ALTAMIRA
2. AMPLIACIÓN MAZATLÁN
3. SAN ANTONIO DEL MAR
4. BAJA DEL MAR
5. BAJA MALIBU
6. BENITO JUÁREZ AMPLIACIÓN
7. BRISAS DEL MAR
8. CARLOS SALINAS DE GORTARI
9. CATALINA DEL MAR
10. CHULA VISTA
11. CONDOMINIO VERTICAL LAS OLAS MAR Y SOL
12. COLINAS DE ROSARITO
13. CONSTITUCIÓN
14. CONSTITUCIÓN CAÑÓN RAMÍREZ
15. CONSTITUCIÓN AMPLIACIÓN
16. CORDERO
17. CROSTHWAITE
18. DEL SOL
19. LOS DELFINES
20. GUACATAY
21. HUAHUATAY
22. JOSÉ MARÍA MORELOS
23. LA CAPILLA
24. LA MESA DEL AGUAJITO
25. LEYES DE REFORMA
26. LEYES DE REFORMA AMPLIACIÓN
27. LOMAS CORONADO
28. LUCIO BLANCO
29. LUCIO BLANCO AMPLIACIÓN
30. MAR DE CATALINA
31. MAZATLÁN
32. NUEVO ROSARITO
33. LOS OLIVOS ROSARITO
34. PLAYA BLANCA
35. PUNTA BANDERA
36. RANCHO ALTAMIRA
37. RANCHO DEL MAR
38. REAL DEL MAR
39. REAL DEL SOL
40. REAL MEDITERRÁNEO
41. RESIDENCIAL HACIENDA DEL MAR
42. RESIDENCIAL SAN MARINO
43. RICAMAR
44. SANTA ANITA DEL MAR
45. SANTA MÓNICA
46. VERACRUZ
47. VILLA TURÍSTICA
48. VILLAS DE SIBONEY
49. VISTA AZUL
50. VISTA AZUL II
51. VISTA HERMOSA
Finalmente, el director de CESPT invitó a la población a estar atenta al desarrollo de los trabajos a través de las redes sociales oficiales de la paraestatal, así como en el número 073, a su servicio las 24 horas, los 365 días del año.