Extensión de restricciones es discriminación contra fronterizos: Cámara de Comercio de San Ysidro

El gobierno norteamericano decidió mantener las restricciones para ingresar por su frontera sur durante un mes más.

«Todas las personas deben evitar los cruces fronterizos por tierra a menos que el propósito sea considerado esencial. CBP ya se pronunció: el cruzar la frontera por tierra exclusivamente para vacunarse no cumple con los criterios aceptables» dijo Edgar Ramírez el agregado del Departamento de Seguridad de Estados Unidos.

Escuche aquí el mensaje completo del gobierno estadounidense.

Con el argumento de la Pandemia, la prohibición para los extranjeros con visa de turista que tiene más de un año tres meses, seguirá cuando menos hasta el 21 de julio.

Esto cayó como un balde de agua fría para miles de personas que se apresuraron a vacunarse pensando que eso ayudaría a que se abriera más pronto la frontera.

Pero pareciera que hay algunos nuevos residentes de la ciudad que no extrañan «ir al otro lado».

Fernanda Martínez, quien recientemente se mudó de la ciudad de México dice que a ella le preocupa no poder salir a conocer la entidad pero no California.

«Si está abierto o está cerrado como Tijuanenses -que son muchos- si se fijan en eso y la verdad no me afecta en nada»

Para otros las restricciones impiden la vida normal de las comunidades fronterizas.

Azul Mejía también fue a vacunarse cuando llegaron las vacunas donadas por Estados Unidos para la reactivación económica de la zona limítrofe entre ambos países.

Asegura que lo hizo por que ya era elegible por su edad. Pero reconoce la conveniencia de la normalización de los cruces fronterizos.

«Hay trabajos, hay… igual si no trabajas pues vas para allá por algún servicio, producto, lo que sea. Entonces sí es muy importante para tanto allá como aquí para la economía que crezca» comentó.



Quienes más sufren son los comerciantes del lado americano que dependen de los mexicanos se convierten en sus clientes una vez que cruzan.

«Ya ha habido más de 200, 2017 negocios que cerraron sus puertas debido no al Covid sino al cierre de la frontera»

dijo Jason Wells presidente de la Cámara de Comercio de San Ysidro

Pero dice que el daño va más allá de los negocios cercanos a la línea divisoria.

«No es San Ysidro nadamás, de aquí a Brownsville, Texas, Matamoros, El Paso, Algodones… es lo mismo»

El líder empresarial culpa a el presidente BIden de mantener las políticas de Trump que limitan el paso por tierra pero no por avión

«Es discriminación contra la comunidad fronteriza porque cualquiera puede volar»



Wells dice que buscan que la asociación de alcaldes fronterizos defienda los intereses de las comunidades que viven en los límites de ambas naciones y esto no vuelva a suceder.

Mientras tanto, aquí continúa la campaña de vacunación masiva con la esperanza de alcanzar la inmunidad de rebaño y que reabran más pronto la frontera.

