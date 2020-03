OTRO DECESO EN SAN DIEGO LIGADO AL COVID-19

Por Vicente Calderón.

Tijuana, viernes 27 de marzo de 2020.

Aumentó a tres el número de personas fallecidas en el condado de San Diego a causa del Coronavirus.

El departamento de salud informó el jueves que la victima más reciente fue una mujer de 87 años de edad. La perdida de vidas es siempre una tragedia” dijo el Dr. Nick Yphantides, director médico del condado, quien agregó que la mujer tenía afecciones médicas subyacentes.

“Nuestras condolencias a la familia de la mujer y a sus seres queridos”.



Las autoridades sandieguinas insistieron en la necesidad de seguir las recomendaciones de los expertos para detener la pandemia y recalcaron la importancia de quedarse en casa.

Estas directrices buscar evitar que muchas personas se enfermen al mismo tiempo.