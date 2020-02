CORONAVIRUS TIENE POTENCIAL DE CONVERTIRSE EN PANDEMIA

El director de la Organización Mundial de la Salud aseguró que el brote de coronavirus COVID19 en China y otros 28 países, aún no puede ser llamado una pandemia, aunque tiene el potencial de serlo.

“Nuestra decisión sobre si usar la palabra pandemia para describir una epidemia se basa en una evaluación continua de la propagación geográfica del virus, la gravedad de la enfermedad que causa y el impacto que tiene en toda la sociedad. Por el momento, no estamos presenciando la propagación mundial incontenible de este virus, y no estamos presenciando una enfermedad grave o muerte a gran escala”, explicó Tedros Adhanom Gebreyesus.

El doctor Tedros dijo que los repentidos aumentos de casos en Italia, Irán y Corea del Sur son “profundamente preocupantes” y que entiende por qué existe especulación sobre si se debe declarar la pandemia.

“¿Este virus tiene potencial pandémico? Por supuesto que sí. ¿Ya llegamos a esa situación? De nuestra evaluación, todavía no. Entonces, ¿cómo debemos describir la situación actual? Lo que vemos son epidemias en diferentes partes del mundo, que afectan a los países de diferentes maneras y requieren una respuesta personalizada”, explicó.

Noticias ONU / Jing Zhang Vuelo de Doha, Qatar a la ciudad de Nueva York con pasajeros con mascarillas para protegerse del coronavirus

El funcionario recordó que la OMS declaró una emergencia de salud pública de preocupación internacional, el nivel más alto de alarma, cuando hubo menos de 100 casos fuera de China y 8 casos de transmisión de persona a persona.

Actualmente los casos en China ascienden a 77.362, con 2618 muertes. Sólo en las últimas 24 horas, el país reportó 416 nuevos casos y 150 fallecimientos. Fuera de la nación asiática, se han reportado 2074 casos en 28 países y 23 muertes.

“El aumento repentino en nuevos casos es ciertamente muy preocupante. He hablado constantemente sobre la necesidad de basarnos en los hechos, y no en el miedo. Usar la palabra pandemia ahora no se ajusta a los hechos, pero ciertamente puede causar miedo. Este no es el momento de centrarse en la palabra que usamos. Eso no evitará una sola infección hoy, ni salvará una sola vida hoy”, dijo Tedros, asegurando que este es el momento para que todos los países, comunidades, familias e individuos se concentren en la preparación.

¿El COVID-19 está aquí para quedarse?

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que el COVID-19 se convierta en una enfermedad endémica y estacionaria como la gripe, el coordinador de emergencias de la OMS dijo que existen varios escenarios al respecto.

“No sabemos qué pasará dentro de dos o seis meses, todavía tenemos la oportunidad de controlar el virus e interrumpir su transmisión, pero el virus también podría volverse endémico o estacionario, o podría acelerarse y convertirse en una gran pandemia. En este momento no sabemos cuáles de estas realidades vamos a enfrentar”, aseguró el doctor Michael Ryan.

Ryan agregó que por lo que se ha visto en China y otros países, si se puede contener el virus, pero que muchas naciones tienen obstáculos para hacerlo, por lo que necesitan apoyo.

Concluye la misión de expertos en China

Este lunes, la misión conjunta de la Organización Mundial de la Salud y expertos chinos concluyeron su visita al país después de viajar a varias provincias, incluida Wuhan.

El equipo aseguró durante una conferencia de prensa que la epidemia en China alcanzó su punto máximo y se estabilizó entre el 23 de enero y el 2 de febrero, y ha estado disminuyendo constantemente desde entonces.

“Han descubierto que no ha habido cambios significativos en el ADN del virus. Descubrieron que la tasa de mortalidad está entre 2% y 4% en Wuhan, y 0.7% fuera de Wuhan. Descubrieron que para las personas con enfermedad leve, el tiempo de recuperación es de aproximadamente dos semanas, mientras que las personas con enfermedad grave o crítica se recuperan en tres a seis semanas”, dijo Tedros.

El equipo también aseguró que las medidas tomadas en China han evitado un número significativo de casos.

“Pero el mensaje clave que debería dar esperanza, coraje y confianza a todos los países es que este virus puede ser contenido. De hecho, hay muchos países que han hecho exactamente eso”, agregó.

Tres prioridades para todos los países

Man Yi Funcionarios locales en Shenzhen, China, están ayudando a controlar los casos de coronavirus

El jefe de la Organización Mundial de la Salud dijo que ahora mismo los esfuerzos deben centrarse en la contención, mientras se hace todo lo posible “para prepararnos para una posible pandemia”.

También explicó que no hay un enfoque único y que cada país debe hacer una evaluación de riesgos en su contexto. La OMS continúa monitoreando la evolución de la epidemia a nivel mundial durante todo el día.

Sin embargo, dijo, hay al menos tres prioridades que aplican para todos:

1. Todos los países deben priorizar la protección de los trabajadores de la salud

2. Involucrar a las comunidades para proteger a las personas con mayor riesgo de enfermedades graves, en particular los ancianos y las personas con afecciones de salud subyacentes

3. Proteger a los países más vulnerables, haciendo todo lo posible para contener las epidemias en las naciones con capacidad para hacerlo

Tedros informó que en los últimos días ha mantenido reuniones con los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania, Indonesia, Cuba y la República de Corea, y les agradeció por su apoyo a la respuesta mundial.

“También deseo agradecer a la Comisión Europea por su contribución de 232 millones de euros, lo que demuestra el tipo de solidaridad global que me da esperanza. Francia, Alemania y Suecia también han anunciado contribuciones adicionales. Esta es una amenaza compartida. Solo podemos enfrentarlo juntos, y solo podemos superarlo juntos”, concluyó.

Es “estúpido” no financiar la respuesta

El Secretario General de la ONU también se dirigió este lunes a la prensa en Ginebra, y afirmó que financiar los esfuerzos de la OMS para contener el virus era absolutamente necesario.

“Si hay algo totalmente estúpido para hacer hoy en día es no financiar los llamados de la Organización Mundial de la Salud porque estos son vitales para apoyar a los países y evitar que esta enfermedad se convierta en una pesadilla mundial”, dijo António Guterres.

El titular de la ONU se hizo eco de las palabras de Tedros, y dijo que todas las naciones, sin discriminación o estigmatización, deben hacer lo posible para contener la enfermedad.

“La enfermedad aún se puede controlar, pero si algunos países no responden, esto se puede salir de control con consecuencias dramáticas para la salud y la economía mundial”, dijo Guterres, pidiéndole a la comunidad internacional que asuma su responsabilidad.