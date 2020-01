TOMAN MEDIDAS PREVENTIVAS POR CORONA VIRUS EN B. C.

Hasta ahora no hay casos detectados en la entidad informan.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, martes 28 de enero de 2020.

Autoridades en Baja California reiteran que están tomando medidas ante la propagación internacional del coronavirus, que se detectó en China y que sigue causando preocupación a nivel mundial.

El Dr. Gilberto Paz Padilla, Jefe de prestaciones médicas del Instituto mexicano del seguro social en Baja California dijo que no hay reportes de ese padecimiento en el IMSS, pero aseguró que se encuentran listos ante su eventual aparición.

“Estamos listos y estamos haciendo incluso compras para el equipo que se requiere en caso que tuviéramos esa emergencia”

Las medidas preventivas no solo están en los hospitales. En el aeropuerto de Tijuana, donde llega un vuelo directo desde China instalaron mesas de inspección para los pasajeros.

“Se ha puesto un módulo en el aeropuerto para medir el nivel del calor de las personas además del cuestionario que se les está dando a llenar en el propio avión, pero previendo que alguna gente miente en ese tema pues se le está tomando el nivel del calor y se está apartando a las personas para checarlas, es una segunda revisión”, declaró Alejadro Ruiz, Delegado único de los programas federales en Baja California.

El vuelo de China ha se encuentra suspendido temporalmente.

“No ha habido un solo caso siquiera cercano a la sospecha”, agregó Ruiz Uribe.

Este martes en la capital del país el Subsecretario de promoción y prevención de la salud, Hugo López-Gatell dijo que en México detectaron 7 casos sospechosos.

“Les garantizó que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad. Hasta ahorita no, hasta ahorita tenemos siete casos sospechosos, se han hecho las pruebas de laboratorio y se han descartado.

El Dr Paz Padilla explicó que el coronavirus es contagioso y tiene una letalidad mayor que la influenza pero no debe ser motivo de alarma.

“El coronavirus no tiene tratamiento médico, son tratamientos paliativos” añadió el galeno.

En el mismo sentido se expresó López. Gatell Ramírez.

“En fenómenos de salud pública nunca hay que perderles la atención, la vista, pero eso no quiere decir angustiarse de más, preocuparse de más; es decir, hay que mantener un cuidadoso balance entre saber que hay un problema que atender y atenderlo; y decirlo de manera clara y transparente, pero no caer en pánico, el pánico es muy, muy negativo para responder ordenadamente a los fenómenos de salud”, dijo el funcionario federal.

Hasta ahora se atribuyen poco más de 100 muertes a consecuencia de este virus en China, donde se han tomado medidas extremas para evitar su propagación, que incluyen poner en cuarentena a ciudades enteras, lo que en caso del gigante asiático significa millones de personas.

