EL SENADO Y EL T-MEC

Comentarista invitado.

Por Alejandro Díaz Bautista

Tijuana, lunes 6 de enero de 2020.

El T-MEC o USMCA pasará al Senado de los Estados Unidos en los próximos días.

“Al iniciar el 2020 se observa el apoyo al nuevo pacto comercial de América del Norte en los Estados Unidos”, señalo el Dr. Alejandro Díaz Bautista, economista, investigador nacional del Conacyt al igual que profesor investigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef).

El nuevo acuerdo comercial realiza mejoras significativas al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA), que entró en vigor hace 25 años, y estimulará el crecimiento y la certeza que tanto se necesita dentro del mercado económico y comercial de América del Norte. La senadora Elizabeth Warren (demócrata de Massachusetts) dijo la semana pasada que apoya la versión renegociada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) del presidente Trump, que aprobó la Cámara controlada por los demócratas el mes pasado.

Se espera que el Senado apruebe la propuesta de Trump, llamada Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) tan pronto como este mes. Warren dijo el viernes que la versión actualizada del USMCA “hace mejoras” al TLCAN original y la primera propuesta de Trump. La Casa Blanca acordó reforzar las disposiciones de aplicación de la ley laboral, las protecciones de desecho de medicamentos recetados de alto costo y endurecer los estándares ambientales para ganar el apoyo abrumador de los demócratas de la Cámara.

Mientras que el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, predijo que el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) pasará al Senado tan pronto como esta semana. Navarro también discutió la próxima firma del acuerdo de fase uno con China programado para el 15 de enero. “Entonces, podría haber, en el espacio de una semana, antes de 2020, dos de los mejores acuerdos comerciales jamás firmados en la historia de Estados Unidos”, dijo Navarro.

Comenzar el año electoral con ambos tratados comerciales promulgados sería una victoria para el presidente.

Trump ha promocionado su éxito al avanzar en el USMCA y la fase uno del acuerdo con China, diciendo que está mejorando los acuerdos para beneficiar a los trabajadores estadounidenses. El USMCA pasó a la Cámara en diciembre después de negociaciones entre la administración y los legisladores.

La fase uno del acuerdo con China también ha estado en proceso durante meses, mientras continúa la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Por otra parte, más de 350 empresas transnacionales y organizaciones empresariales instaladas en Estados Unidos enviaron una carta a los legisladores de ese país para impulsar la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Entre las empresas firmantes están: General Motors, AT&T, BASF, Bayer, Cargill, Caterpillar, Ford, General Electric, IBM, Honeywell, Syngenta, Johnson Controls, Magna International, Nucor, PepsiCo y Samsung. Entre las organizaciones empresariales destacan: American Automotive Policy Council, Business Roundtable, Motor & Equipment Manufacturers Association, American Association of Exporters and Importers, American Beverage Association, U.S. Chamber of Commerce, Steel Manufacturers Association, American Chemistry Council y American Petroleum Institute.

Refieren asimismo que las exportaciones de manufactura de Estados Unidos a Canadá y México respaldan a millones de empleos de manufactura estadounidenses, así como a 40,000 pequeñas y medianas empresas y comunidades en los 50 estados.

Share this: Compartir

Facebook

Twitter



Me gusta: Me gusta Cargando... Relacionado