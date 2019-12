MANDAN SOLOS A SUS HIJOS PARA LOGRAR EL ASILO

Por Vicente Calderón.

Tijuana, jueves 15 de diciembre de 2019.

Junto al muro fronterizo una madre hondureña piensa en sus dos hijas que acaba de enviar a Estados Unidos mientras ella se quedó en México.

“La verdad esa es su oportunidad porque allá les espera un mejor estudio, una mejor vida”

Era diciembre de 2018 cuando Kelvin llegó con sus tres hijos a Tijuana para pedir asilo en la Unión americana.

En diciembre de ese año miles esperaban como ella una oportunidad para presentar su petición de refugio.

“Ya anteriormente ya se me había cruzado un de 15 años”

Trató de cruzar el muro con sus gemelitas de 7 años pero tuvo que dejarlas ir sin ella por ayudar a otra madre que se lastimó intentando brincar el cerco.

¿Qué va a hacer ahora? le preguntamos entonces.

“Brincárme, no voy a renunciar a mis hijas”, respondió con la ansiedad reflejada en su rostro.

Un años después muchos padres tienen que tomar la misma decisión

Alberto Rivera, director del Albergue Agape dice haber visto varios casos recientemente.

“Hemos detectado familias que vienen y que lanzan solos a sus hijos”

Se trata de familias que cruzaron juntas para pedir asilo. Pero su espera se ha prolongado en México en condiciones nada fáciles.

MIrsa salió de Honduras con su hijo de 10 años y tiene 4 meses viviendo en un albergue de Tijuana.”Me mataron a mi esposo y luego tuve amenazas para mi y para mi niño”

No es su verdadero nombre pero teme revelar su identidad.

Ya solicitó asilo y va por su tercera cita en la corte. Aunque se desespera dice que mandar solo a su hijo no es una opción.

“No para mi no. Porque lo mandaría… no sé, Como me lo va a recibir un familiar igual no me lo puede recibir o me lo van a dejar detenido no sé que puede pasar no prefiero eso” dijo.

Ante la frustrante y larga espera hay quienes prefieren correr el riesgo.

“Esa es otra problemática que hay porque están poniendo en riesgo los hijos, ya después con un extranjero, con alguien; Ah! ok pues él te va a cruzar porque es un menor de edad y todo. Te puedes llevar a mi hijo. Es muy peligroso todas estas cosas que están pasando” recalca el pastor del Albergue Agape.

Pero en algunos puntos fronterizos la gente ha decidido enviar a sus niños solos por las garitas pues si son menores no acompañados no son sujetos al programa que oficialmente llaman “Protocolos de Protección de migrantes” o MPP.

Es lo que comúnmente se conoce como “Remain in Mexico” o “Quédate en México” que obliga a los centroamericanos a esperar en México mientras se revisa su solicitud de asilo en Estados Unidos.

Las autoridades norteamericanas tienen un registro de al menos 165 menores que en los últimos meses han llegado no acompañados principalmente por las garitas de entrada.