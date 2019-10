JÓVENES Y ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA E INFORMACIONAL

Promueve UNESCO carta abierta.

Por UNESCO.

Paris, Francia lunes 28 de octubre de 2019.

Jóvenes de todo el mundo se reunieron en Gotemburgo, Suecia, el 26 de septiembre de 2019, para el IV Foro de la Agenda de la Juventud de la Semana Mundial de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) 2019. Durante la Sesión de Clausura, los participantes adoptaron unánimemente una Carta Abierta instando a jefes de las organizaciones internacionales de desarrollo y los jefes de estados a incluir la alfabetización mediática e informacional en su agenda de desarrollo

Después de la Semana Mundial de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) los jóvenes arrojaron luz sobre las cuestiones relacionadas con la AMI que más les interesan en el Foro de la Agenda de la Juventud.

Fue organizado conjuntamente por la UNESCO y la Región de Västra Götaland, en cooperación, entre otros, con el Subcomité de la Juventud de la Alianza Mundial para las Asociaciones sobre Alfabetización Mediática e Informacional (Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy – GAPMIL en inglés) y la Universidad de Gotemburgo.

La Semana Mundial AMI no consideró a los jóvenes únicamente como beneficiarios. Los jóvenes tienen la capacidad de ser líderes y creadores de cambios cuando están equipados con las habilidades necesarias, como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la colaboración. La UNESCO empodera a los jóvenes fomentando su compromiso en sus comunidades y con los responsables políticos, incluidos aquellos que pasan desapercibidos o que no tienen la oportunidad de participar en acciones cívicas con las autoridades públicas.

En este sentido, Semana Mundial AMI otorgó a los jóvenes la plataforma para ser portavoces de su generación. Como Espacio Juvenil de la UNESCO, el Foro de la Agenda Juvenil de la Semana Mundial AMI 2019 fue conceptualizado y dirigido por jóvenes y para jóvenes.

Jefes de organizaciones juveniles, jóvenes periodistas, investigadores, activistas y otros jóvenes profesionales contribuyeron a diversos, perspicaces y entretenidos intercambios durante el día, en torno al tema “Ciudadanos AMI: Informados, Comprometidos, Empoderados“.

Los jóvenes participantes decidieron hablar directamente con los titulares de deberes al más alto nivel dirigiendo una Carta Abierta a los Jefes de Organizaciones de Desarrollo Internacional y Jefes de Estado.

La Carta Abierta fue redactada por un comité de redacción de jóvenes antes del evento, compartida con todos los participantes del Foro de la Agenda de la Juventud, refinada y finalizada durante el evento, como documento final. La Carta Abierta hace hincapié en el papel vital de la AMI y los jóvenes en el proceso de desarrollo sostenible e incluye llamamientos concretos a la acción dirigidos directamente a los Jefes de Organizaciones de Desarrollo Internacional y Jefes de Estado desde diferentes ángulos, instándolos a promover el desarrollo de la AMI en sus países y a nivel mundial, como se ilustra en el extracto que figura a continuación:

“Le pedimos que 1) apoye el desarrollo de políticas y programas nacionales e internacionales de alfabetización mediática e informacional para aumentar el acceso a la alfabetización mediática e informacional, 2) introduzca la alfabetización mediática e informacional como un componente obligatorio de los planes de estudio en los sistemas nacionales de educación a todos los niveles, y 3) eduque a todos los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, sobre las prácticas contemporáneas en materia de información, tecnología y medios de comunicación, de modo que seamos administradores de las comunicaciones informados, comprometidos y empoderados “.

Como una extensión para los jóvenes que no pudieron asistir al Foro de la Agenda de la Juventud, el comité de jóvenes involucró a unos 900 MIL CLICKers de más de 110 países que adoptaron además la Carta Abierta. Los jóvenes participantes han planeado coordinar la entrega de la Carta Abierta a los Jefes de Organizaciones de Desarrollo Internacional y Jefes de Estado.

La carta abierta completa se puede descargar aquí.

El Foro de la Agenda de la Juventud se inició en 2016 en el marco de la Semana Mundial MIL 2016. Su primera edición fue dirigida por el Subcomité de Juventud de GAPMIL, con el apoyo de la UNESCO y de la Universidad de Sao Paulo, que la acogió. Desde entonces, el Foro se ha convertido en una tradición de la Semana Mundial AMI, con ediciones en 2017 (Jamaica, Universidad de las Indias Occidentales) y 2018 (Letonia, Universidad de Letonia).

La Conferencia y el Foro de la Agenda de la Juventud son considerados como dos eventos destacados de la Semana Mundial AMI, junto con otros eventos de celebración en todo el mundo.

[1] Los MIL CLICKers son personas implicadas en la alfabetización mediática e informacional y respaldan el Pacto MIL CLICKS.

