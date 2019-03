DETUVIERON A LOS 52 CENTROAMERICANOS QUE CRUZARON POR PLAYAS

Según reportan autoridades fronterizas.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, viernes 15 de marzo de 2019.

Autoridades norteamericanas confirmaron la detención de 52 personas entre ellos varios menores, que cruzaron ilegalmente la frontera el jueves por la tarde.

De acuerdo a un informe en la cuente de Twitter del Departamento de Aduanas y protección fronteriza estadounidense se trató de un grupo de centroamericanos.

Video captured 3/14 shows an illegal crossing of Central American migrants. None of the 52 people surrendered to the #USBP agent on the beach. All 52 people were eventually arrested after a 2 hour foot chase with multiple agents. Once in custody, everyone claimed asylum. #CBP pic.twitter.com/0gxH2lpNQc

— CBP San Diego (@CBPSanDiego) 15 de marzo de 2019