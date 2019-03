EVA LONGORIA Y WILMER VALDERRAMA VISITARON TIJUANA

Este sábado también cruzaron la frontera Gina Rodriguez, América Ferrera y Ryan Piers Williams entre otros.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, domingo 10 de marzo de 2019.

Nuevamente un grupo de artistas y activistas norteamericanos visitaron los albergues para migrantes de la ciudad de Tijuana, para ver de cerca al situación de los peticionarios de asilo en Estados Unidos.

Actrices y actores de populares programas de televisión, como América Ferrera, Eva Longoria, Kerry Washington, Gina Rodríguez, Roselyn Sánchez, Wilmer Valderrama, Kendrick Sampson, Ryan Piers Williams, Angela Robinson y Paola Mendoza platicaron con niños, adultos y familias sobre su situación, debido a que tienen que esperar en la frontera mexicana para hacer su solicitud.

Los activistas de organizaciones de Los Ángeles y otras partes de California se encontraron también con defensores mexicanos de los derechos de los migrantes y realizaron algunas donaciones a los centros de ayuda que son propiedad de organizaciones comunitarios y grupos religiosos.

Mediante un comunicado expresaron su preocupación y desacuerdo con la decisión de la administración Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar su trámite en México pues consideran que vuelve más vulnerables a los migrantes.

“Es legal buscar asilo y los ataques de la administración actual al asilo están destrozando a las familias y privando a las personas de sus derechos humanos básicos”, consigna el comunicado.

La mencionada política a la que se refieren como “Remain in Mexico” o ” Mantente en México” es lo que la Secretaría de Seguridad Nacional llama efemísticamente “Protocolos de protección para migrantes”.

No es la primera vez que el éxodo centroamericano atrae la atención de la “farándula hollywoodense”.

A principios de febrero otro grupo de actrices y organizaciones distintas recorrieron otros albergues.

Los recorridos de estos famosos activistas se realizan tratando de mantener un bajo perfil durante su visitas.

Sin embargo una vez realizada la visita distribuyen imágenes e información sobre su viaje.

A continuación se reproduce íntegro el texto del comunicado.

Aactivistas y actores como América Ferrera, Eva Longoria, Kerry Washington, Gina Rodríguez, Roselyn Sánchez, Wilmer Valderrama, Kendrick Sampson, Ryan Piers Williams, Angela Robinson y Paola Mendoza, junto con Jess Morales Rocketto (presidente de Families Belong Together), Soraya Vázquez (directora del proyecto en México, Families Belong Together) y Ai-Jen Poo (copresidenta de Families Belong Together y directora ejecutiva de National Domestic Workers Alliance), viajaron a Tijuana, México en una delegación para reunirse con familias y menores que buscan asilo en los Estados Unidos.

La delegación fue organizada y atendida por Families Belong Together y es parte de los esfuerzos continuos de activismo de Harness, una organización cofundada por Ferrera, Williams y Valderrama, para involucrar a actores en el cambio social. Los participantes de la delegación conocieron la realidad que enfrentan los solicitantes de asilo frente a la política de permanecer en México de la administración de Trump y apoyar los esfuerzos incansables de toda la coalición Families Belong Together.

El grupo hizo paradas a lo largo del día, interactuando con familias e individuos que buscan asilo, quienes se han vuelto más vulnerables por la política de Permanecer en México, para comprender esta apremiante situación. Es legal buscar asilo y los ataques de la administración actual al asilo están destrozando a las familias y privando a las personas de sus derechos humanos básicos.

El día comenzó en el refugio familiar Espacio Migrante, adyacente al cruce de la frontera con los Estados Unidos, donde los artistas interactuaron con más de 20 niños de Honduras, El Salvador y Guatemala, y recibieron una descripción detallada de las condiciones actuales del refugio y sus residentes. También se unieron familias de los refugios Roca y Camino de salvación, que asistieron esa mañana desde áreas marginadas de la ciudad.

La delegación participó en actividades con niños en el refugio, que incluían la distribución de libros para colorear de Coloring Without Borders, habló con las mujeres que participaban en los talleres sobre empoderamiento femenino en el marco del Día Internacional de la Mujer y ayudó a distribuir los paquetes de suministros proporcionados por Baby2Baby. Estos adultos y niños provienen de diferentes ámbitos de la vida y tienen sus propias historias únicas, pero colectivamente, todos huyen de la violencia, la pobreza y las circunstancias que ponen en peligro su vida, lo que los ha obligado a tomar la difícil decisión de migrar con la esperanza de encontrar seguridad.

Después de abandonar el refugio, la delegación el cruce fronterizo peatonal de El Chaparral para observar el proceso de entrega de asilo. La última parada fue una plática personal entre tres refugiados y los abogados Nicole Ramos de Al Otro Lado y Lindsay Toczylowski de Immigrant Defenders Law Center, además de directores de programas locales de Families Belong Together.

La coalición Families Belong Together incluye a casi 250 grupos diferentes que incluyen a miles de estadounidenses de todos los orígenes, unidos para luchar contra la cruel separación de familias y la agenda antiinmigrante de la administración actual.

Dirigida por la Alianza Nacional de Trabajadores del Hogar, MoveOn, la ACLU, FWD.us y la Leadership Conference on Civil and Human Rights, la coalición está en pie de lucha para poner fin a la separación y encarcelamiento de las familias, además de revertir la política de humanidad cero de la Administración Trump.

Press Release in English:

On Saturday, March 9, 2019, activists and artists America Ferrera, Eva Longoria, Kerry Washington, Gina Rodriguez, Roselyn Sanchez, Wilmer Valderrama, Kendrick Sampson, Ryan Piers Williams, Angela Robinson and Paola Mendoza, along with Jess Morales Rocketto (chair of Families Belong Together), Soraya Vazquez (Mexico Project Director, Families Belong Together) and Ai-Jen Poo (Co-Chair of Families Belong Together and Executive Director, National Domestic Workers Alliance), traveled to Tijuana, Mexico in a delegation to meet with families and children seeking asylum in the United States. The delegation was organized and hosted by Families Belong Together and is part of the ongoing activism efforts of Harness, an organization co-founded by Ferrera, Williams and Valderrama to engage artists in social change. The delegation attendees aimed to witness the immediate reality facing asylum seekers under the Trump administration’s Remain in Mexico policy and to support the tireless efforts of the entire Families Belong Together coalition. The group made stops throughout the day, interacting with families and individuals seeking asylum – who have all been made more vulnerable by the Remain in Mexico policy – to further understand and amplify this urgent issue. It is legal to seek asylum and the current administration’s attacks on asylum are tearing families apart and stripping individuals of their basic human rights.

The day started at a local shelter, Espacio Migrante family shelter, adjacent to the US Border Crossing where artists interacted with over 20 children from Honduras, El Salvador and Guatemala, and received a detailed overview of current conditions from shelter leadership and residents. Families from shelters Roca and Camino de salvación also joined, whom have come from far away marginal areas of the city.

The delegation participated in activities with children at the shelter, including distributing Coloring Without Borders coloring books, spoke with women who were participating in female empowerment workshops in honor of International Women’s Day, and helped distribute supply packs provided by Baby2Baby. These adults and children come from different walks of life and have their own unique stories to tell, but collectively, they are all fleeing violence, poverty and life-threatening circumstances which have forced them to make the difficult decision to migrate in hopes of finding safety.

After departing the shelter, the delegation visited a Border Crossing to observe the asylum turn-in process. The last stop was an intimate discussion with three refugees, Mexican asylum attorneys Nicole Ramos from Al Otro Lado and Lindsay Toczylowski from Immigrant Defenders Law Center, and local program directors from Families Belong Together.

The Families Belong Together coalition includes nearly 250 different groups comprising tens of thousands of Americans from all backgrounds who have joined together to fight the current administration’s cruel family separation and anti-immigrant agenda. Led by the National Domestic Workers Alliance, MoveOn, the ACLU, FWD.us and The Leadership Conference on Civil and Human Rights, the coalition is at the forefront of the fight to permanently end family separation and incarceration, immediately reunite all families who remain torn apart and reverse the Trump Administration’s zero-humanity policy.

