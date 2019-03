AGRADECE ODÍN CIANI TRABAJO DE PROCURADURÍA

Por Leonardo Ortiz.

Tijuana, miércoles 6 de marzo de 2019.

El hermano de la Dra. Angélica Ciani asesinada en Tijuana agradeció la labor de las autoridades que trabajaron para capturar y llevar a la justicia al homicida.

Odín Ciani dijo en conferencia de prensa que nada le devuelve a su familiar pero reconoció la labor de los investigadores y fiscales.

“Aplaudo el trabajo de esta subprocuraduría, aplaudo el trabajo de las autoridades en Tijuana, aplaudo el trabajo de Baja California y de mi país. No me regresan a mi hermana pero por lo menos estoy seguro de que no me van a matar, de que no van a matar a mi familia” dijo sentado a un costado del subprocurador de justicia en Tijuana, Jorge Álvarez.

Odín Ciani quien se desempeña como periodista deportivo en una cadena internacional dijo que los 20 meses que pasaron desde la tragedia estuvo cerca de las autoridades para que el crimen no quedara impune a pesar de residir fuera de la ciudad.

“Hoy estamos aquí por que se ha hecho justicia” dijo .

Durante el breve encuentro con los medios de comunicación expresó lo difícil que fue este tiempo.

Recordó que la pena afectó la salud de su madre que estuvo presente en el consultorio cuando cometieron el homicidio.

A la postre su madre falleció.

“Yo pediría la pena de muerte. Yo no asesinaría al asesino de mi hermana sería la ley y la justicia” comentó.

El hermano de la victima llamó a la ciudadanía a cooperar con las autoridades para que puedan hacer que se cumpla la ley.

“Es un sistema que no sirve para un país con tanta delincuencia sin embargo ellos -las autoridades – se apegan a este sistema penal”.

