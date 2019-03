TODAVÍA NO LE DEPOSITAN A LA UABC

Hay un adeudo de 1200 millones.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, jueves 28 de febrero de 2019.

La Universidad Autónoma de Baja California no ha recibido el dinero que le adeuda el gobierno federal.

“En este momento yo debo dejar claro que no tenemos ese recurso sin embargo estamos en espera de que llegue y que podamos estar más tranquilos en la Universidad” dijo el rector Daniel Octavio Valdez Delgadillo.

El recién nombrado rector reconoció que pidió ayuda al Delegado del Gobierno Federal y precandidato a la gubernatura de Baja California por MORENA, Jaime Bonilla.

Ante varios medios de comunicación relató que solicitó la intervención del Gobernador del estado y que incluso estuvo en México para hablar con las autoridades federales gestionando la entrega de esos recursos, él mismo.

“Como ya llevaban tres días y no tenía noticia yo me comuniqué a México y al no tener respuesta me comuniqué con el delegado Bonilla.

Varios medios de Tijuana reportaron que fueron las gestiones Bonilla Valdéz quien también ha sido líder del Partido Movimiento de Regeneración Nacional las que lograron resolver el adeudo.

“Consigue Bonilla pago de $954 mdp para UABC” publicó el portal Diario Tijuana, en una nota firmada por Esther García.

El mismo encabezado y texto publicó la página WEB de Cadena Noticias que transmite en Tijuana por la frecuencia radial 1550 de A.M. en un texto que aparece bajo el nombre de Carlos Linaldi.

“Yo solo me preocupo por los rubros que tienen que ver con la universidad, y son los que ando gestionando. Como lo dije claramente, la universidad no tiene ningún interés político”, respondió el rector al ser cuestionado sobre la posibilidad de que se esté involucrando a la universidad con fines partidistas.

Sobre el mismo tema se le preguntó al gobernador Francisco Vega quien respondió cauteloso diciendo que el anuncio es bueno.

“Pero no resuelve nada en lo inmediato todavía”, dijo.

“Estamos creo yo, un poco más relajados, pero como lo decía: completamente relajados vamos a estar cuando los veamos en las arcas de la universidad”, comentó.

También el mandatario fue cuestionado sobre la posibilidad que la respuesta del Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de la administración federal que encabeza MORENA, tenga sesgo político.

“Espero que esto se esté haciendo con mucha seriedad. Porque el señor delegado es un delegado federal, es servidor público, y es el representante del señor presidente de la república en Baja California”

Ni el gobernador ni el Rector dieron una fecha para que se pague el dinero que se adeuda a la UABC.

