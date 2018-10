REPORTEAR EN LA REPÚBLICA AMOROSA

Tijuana, domingo 30 de septiembre de 2018.

A pesar de las criticas que generó el presidente electo cuando contestó con un beso la pregunta de una reportera, nadie de su equipo o de su partido se ha disculpado por el incidente ocurrido en Tijuana.

“Absolutamente nadie de Morena, ni del gobierno electo ni del equipo del presidente electo Andrés Manuel se ha comunicado conmigo, por ninguna vía, ni por teléfono ni por redes sociales” dijo Lorena García la reportera del periódico El Mexicano que quedó más que sorprendida por el actuar del López Obrador.

Fue en su reciente visita a Baja California cuando García le cuestionó sobre las elecciones locales de año entrante.

“Le hago la pregunta, avanza y en eso de repente sonríe y voltea y me planta un beso en la mejilla derecha”, recuerda García quien también trabaja con TV Azteca Tijuana.

Ella asegura que no le quita el sueño que no se hayan disculpado, pero reconoce que le parece inapropiado lo sucedido durante la llamada “Gira del agradecimiento”.

“Sí hay molestia porque pues es un beso no pedido, no solicitado, estoy en el desempeño de mi trabajo.” comenta.

El hecho recibió cobertura nacional e internacional y son varios los medios y hasta una organización defensora de los derechos de los periodistas los que han buscado entrevistarla.

Pero también ha sufrido el escarnio en las redes sociales.

“Han sido días muy difíciles porque a causa de esto me convierto en la nota, en la noticia y esto me ha acarreado muchas cosas, desde gente que me apoya, gente que me entiende hasta gente que me insulta, me denosta, me han puesto etiquetas terribles sin conocerme” dice García quien reitera que no hay en ella un afán protagónico.

“Le doy la justa dimensión, porque mucha gente me ha llamado exagerada, ridícula, que quiero afectar la imagen del presidente lo cual es totalmente falso, yo no estoy exagerando ( ) Yo entiendo que hay problemas muchísimo más importantes y más delicados y más graves para el país que a mi también como mexicana me preocupan”.

Pero no es la primera vez que AMLO es cuestionado por su forma de interactuar con la prensa, que está pendiente de cada paso que da, especialmente desde que ganó las votaciones del 1 de julio.

A principios de septiembre cuando le pidieron su opinión por el actuar del gobernador de Chiapas, Manuel Velazco, evadió la pregunta llamando a las reporteras que lo cuestionaron “Corazoncitos”.

El diario español “El País” dedicó una nota a ambos incidentes.

“Han colocado sobre el mandatario de izquierda un doble foco crítico: el desprecio a la prensa y el machismo”

La organización “Periodistas de a Pie” también buscó a Lorena para documentar el hecho y escribieron al respecto en su página web.

“En un contexto nacional donde la violencia contra las mujeres se banaliza, es grave que una figura política como López Obrador tuviera ese acercamiento no consentido con Lorena” dice una nota firmada por Samantha Páez.

Lorena, quien tiene años de experiencia periodística sigue adelante con su labor informativa.

“A sacudirse y a seguir adelante” dijo en la conversación transmitida en vivo por el FACEBOOK live de Tijuanapress.com.

Periodistas de a pie también cuestionan el actuar de la prensa que cubre al presidente electo y que frecuentemente no toma distancia y rebasa el trato profesional.

Lorena deja la reflexión.

“No sabemos si esta es una conducta en la cual el presidente electo está sintiéndose muy en confianza con las reporteras o si de plano está perdiendo un poco el enfoque, de como debe ser la relación prensa, gobierno electo y en lo sucesivo ya gobierno en funciones”.

Otra buena pregunta que merece una mejor respuesta.

