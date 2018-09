SOBRECUPO DE MUERTE

Cientos de cadáveres quedaron en tractocamiones en Jalisco.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, lunes 24 de septiembre de 2018.

En México asesinan a tanta gente que no hay suficiente espacio para procesar sus cadáveres adecuadamente.

Durante el foro para la pacificación que se realizó en Tijuana en septiembre, el Senador Alejandro Encinas quien será subsecretario de gobernación comentó que la violencia está desbordada.

“La desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la tortura las violaciones rutinarias a los derechos humanos, pues son el signo de nuestra realidad nacional”, dijo Encinas.

El caso de Jalisco, donde la morgue de Guadalajara puso mas de 300 cadáveres en dos contenedores, porque ya no cabían en sus instalaciones, puede ser el mas dramático pero no el único.

Estas imágenes son del Servicio médico forense en Tijuana, la ciudad con mas homicidios en toda la república.

Muestran como hace unos meses los refrigeradores se llenaron y los cuerpos terminaron apilados en el suelo.

“Pues sí olía. A mi hasta me querían llorar los ojos de lo fuerte que estaba”, explicó Anahí, una joven mujer que prefirió no dar su nombre completo, pues su familia fue victima de la violencia.

Cuando fue a reconocer a su pariente hace unos meses, tuvo que usar un cubre bocas al toparse con esta realidad maloliente.

“Desgraciadamente a mi también ya me toco por mi hermano pero no se a que se deba tanta muerte y tantos, diario.

Porque diario son muchos cuerpos los que … los que yo… ayer que vine para acá , yo estuve todo el día me di cuenta que son muchos cuerpos los que traen”, lamentó.

Ella dijo que a pesar de lo dramático de la situación, le atendieron bien en el SEMEFO pero lamentó las condiciones en que labora el personal.

El problema parece estar por todos lados.

Empleados de la fiscalía del estado de San Luis Potosí difundieron este video como protesta por la extraordinaria carga de trabajo debido a la violencia.

En un año que ha marcado récord de homicidios a nivel nacional los investigadores reconocen que los cambios en la ley han complicado las cosas.

Miguel Guerrero, es coordinador de la Subprocuraduría de investigaciones especiales en el Procuraduría de justicia de Baja California.

“Ahora el nuevo código de justicia penal no autoriza la cremación de los cuerpos obviamente por temas de investigación, de los procesos que se dan, por si se ordena una exhumación o algo, entonces los costos son muy altos y muchas familias ya no han regresado inclusive se presentan, lo identifican y ya no regresan” comentó Guerrero Castro.

Otras entidades donde empeoró la delincuencia principalmente por enfrentamientos entre cárteles de la droga enfrentan el mismo fenómeno.

“Y la verdad que no veo grandes diferencias en lo que estamos viendo aquí en Tijuana, lo que sucede en Cd. Juárez, lo que sucede en Veracruz, lo que sucede en Guerrero en donde lamentable el sino fundamental es la ausencia de estado, la falta de autoridad para garantizar la estabilidad y la tranquilidad para todos los mexicanos”, dijo Encinas en relación a la criminalidad que han denunciado en los foros de pacificación realizados en varias ciudades de la república a iniciativa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

En Jalisco despidieron al fiscal estatal y al forense por lo que algunos llaman la morgue rodante.

Los dos camiones ya no andan de un lado para otro, pero más de 300 cuerpos sin identificar siguen esperando su trámite y un trato digno.

Anuncios