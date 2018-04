POR UNA RADIO PROPIA

Foto: ONU/María Morera.

Por eso luchan indígenas latinoamericanos.

Por Noticias ONU.

Nueva York, jueves 19 de abril de 2018.

“La situación de los medios comunitarios indígenas es una lucha de las bases por querer tener una plataforma de comunicación que pueda servir como difusión, información y medio de organización comunitaria”.

Con estas palabras nos describe Avexnim Cojtí, perteneciente al pueblo maya quiché, las dificultades que padecen los medios de comunicación indígenas en Guatemala, un país donde la población autóctona se sitúa entre el 40% y el 60%, según se consulten los datos oficiales o sus estimaciones.

Esta situación demográfica demanda que los servicios públicos atiendan a las necesidades de las comunidades indígenas que son las más pobre del país.

“Las comunidades no tienen derecho a una frecuencia. Dentro de la legislación guatemalteca, la Constitución y los Acuerdos de paz que se firmaron en 1996, dicen y exigen al Estado guatemalteco que las poblaciones indígenas tengan sus propios medios de comunicación, pero no ha sido así. Ha sido una lucha bastante fuerte donde se les tacha de piratas, ya que se les dice que están robando el espectro radioeléctrico, pero a la hora de ver quienes son los dueños estos medios pertenecen a personas privadas”, asegura Cotjí.

Asimismo, la representante de la organización sin ánimo de lucro “Cultural Survival”, que participa estos días en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, destacó que existe una concentración de medios, mayoritariamente en español, que reflejan una cultura homogénea “latinoamericana o guatemalteca”, pero que no toma en cuenta la diversidad de las comunidades locales.

Cojtí explicó que las comunidades actualmente exigen un cambio de legislación en el país que se pudo producir a través de una iniciativa, la 40/87, pero que ésta se encuentra bloqueada en estos momentos en el Congreso debido a la injerencia “del sector corporativo comunicacional”.

Tras el bloqueo, la iniciativa fue mandada a un comité técnico que tampoco dio su visto bueno y ahí quedó paralizada, al tiempo que “la superintendencia de comunicación empezó una campaña negra, agresiva, en contra de las radios comunitarias”.

Pese a esta situación de impasse, uno de los principales anhelos de Cojtí para Guatemala sería encontrarse en un escenario parecido al que se vive en Bolivia donde la televisión y radios comunitarias tienen su propio satélite.

Mientras se resuelve esta situación está promoviendo una idea a nivel global en el marco del Foro: Fomentar el Caucus de Comunicación Indígena.

“Este Caucus trata de recoger las voces y representaciones de los medios de comunicación indígena a nivel mundial para que no solamente cubran los temas que se tratan en el Foro Permanente, sino que también traigan a la mesa los asuntos de comunicación”.

La situación de México

Si cambiamos de país, nos encontramos que la situación en México es diferente a la América Central ya que las radios comunitarias tienen acceso a sus propias concesiones, nos explica Bia’ni Madsa’ Juárez Lopez, representante del pueblo Mixe situado en el Estado de Oaxaca.

“Sin embargo, a pesar de que ya tenemos acceso son muy pocas las radios comunitarias que tienen las frecuencias. Hay medios comunitarios en distintas ciudades y pueblos, pero los medios indígenas siguen siendo la minoría. Además, sigue habiendo una persecución y un intento de volver a modificar las leyes”.

El número de lenguas indígenas que se usan en las transmisiones también es reducido, solamente cuatro de las ciento sesenta y ocho lenguas indígenas reconocidas, destacó.

Una de sus misiones como representante de “Cultural Survival” es identificar las radios y qué es lo que quieren.

“Posiblemente muchas sí estén buscando la concesión, pero también creo que es un derecho no tenerla. Hay muchas comunidades que están alejadas…o sea las concesiones suenan bien a nivel general, pero hay muchas comunidades que no tienen los fondos para pagar ese proceso, no tienen los medios para ir a la capital del país, hacer largos viajes, trámites. Eso implica un proceso legal y además un proceso escrito y leído que no necesariamente es conocido por todas las personas en las comunidades”.

Con las elecciones en México en el horizonte tampoco cree que se producirán grandes cambios.

“En realidad, creo que los medios de comunicación son un tema muy importante a nivel nacional, el control de los medios de comunicación. Nosotros sabemos, además, al igual que en otros muchos lugares, que los medios nacionales influyen de una gran manera en la política del país y que influyen en el movimiento de las piezas y en los presidentes. Es un punto crítico en el que creemos que al menos si se siguen manteniendo los gobiernos que hasta ahora, con las mismas políticas no creo que haya realmente una intención de un cambio mayor”.

