JOY LAVILLE ES PARTE DE LA EXPOSICIÓN HACER EL CUERPO

Por Comunicado de prensa.

CECUT.

Tijuana, viernes 13 de abril de 2018.

Tres obras de la pintora Joy Laville (1923 – 2018), fallecida el día de hoy, son parte de la muestra foto-pictórica Hacer el cuerpo. Colección Rogelio Cuéllar en la Sala 1 de El Cubo del Centro Cultural Tijuana.

Ante la lamentable noticia de su partida, el CECUT invita a la comunidad a admirar la obra de quien tuvo un reconocimiento y trayectoria internacional al crear una pintura que trasmite armonía con la naturaleza y un gusto por la vida.

“Laville fue una artista autodidacta, enfocada en la pintura y escultura neofigurativa sobre siluetas y aproximaciones de la frontera entre la memoria y el presente. Realizó cursos de educación artística en Reino Unido, Canadá y México, donde reside desde hace medio siglo”, se lee en la ficha técnica que acompaña sus tres cuadros, en la Sala 1 de El Cubo, fechados en 1986, 1982 y 1981, con la técnica de grabado sobre papel y gouache sobre papel.

Conocer y/o recordar a Laville a través de sus obras expuestas en Hacer el cuerpo. Colección Rogelio Cuéllar, resultará toda una experiencia al complementarse con tres fotografías registradas por Cuéllar en distintos momentos de su vida tanto en su casa y en el taller donde trabajaba.

“Los cuadros de Joy Laville no son simbólicos, ni alegóricos, ni realistas. Son como una ventana a un mundo misteriosamente familiar; son enigmas que no es necesario resolver, pero que es interesante percibir. El mundo que representan no es angustiado, ni angustioso, sino alegre, sensual, ligeramente melancólico, un poco cómico”, escribió sobre ella Jorge Ibargüengoitia (1928-1983), quien fuera su esposo y a quien el ilustró en diversas ocasiones las portadas de sus libros.

A lo largo de su trayectoria Laville expuso en varias ciudades de México, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y España.

Hacer el cuerpo. Colección Rogelio Cuéllar puede ser visitada en horario de martes a domingo de 10:00 a 19:00 horas; (de martes a sábado, los últimos boletos se venden en taquilla a las 18:30 horas; los domingos cuando la entrada es libre, queda a criterio del visitante ingresar después de las 18:30 horas). Los costos de entrada son de $48.00 m.n., general; $27.00 m.n., niños de hasta 11 años; $29.00 m.n., maestros, estudiantes, INAPAM, convenidos con credencial vigente y tarjeta Sé Turista en Baja California; así como $7.00 m.n., para militares, policías y bomberos con credencial y sus familias.

