“TENEMOS LOS MEDIOS Y LA CAPACIDAD TÉCNICA PARA AYUDAR, PERO NO PODEMOS ENTRAR”

Foto: OMS.

ONU pide acceso a Siria.

Por Laura Quiñones / Radio ONU.

Nueva York, martes 22 de enero de 2018.

La intensificación de las hostilidades en Siria está teniendo un impacto “devastador” en los civiles, dijeron el miércoles agencias de Naciones Unidas en el país , advirtiendo que la lucha también está limitando severamente las operaciones humanitarias que salvan vidas.

La ONU instó a todas las partes del conflicto en Siria, dentro y fuera del país, a detener la violencia y permitir que las organizaciones humanitarias ayuden a las personas necesitadas.

La reciente ola de violencia en Idlib y el este de Ghouta ha provocado la muerte de cientos de civiles, entre ellos mujeres y niños y ha desplazado a decenas de miles de personas en las últimas semanas.

En un comunicado publicado este miércoles, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) recalcó la imperante necesidad de acceso a los campamentos de desplazados que necesitan ayuda desesperadamente y pidió que se desarrolle un acuerdo entre todas las partes y sus aliados para facilitar la entrega inmediata y segura de los convoyes humanitarios de las Naciones Unidas y la Media Luna Roja Siria.

“Tenemos los medios, los materiales, la capacidad técnica y los expertos, pero si no podemos entrar no podemos llegar adentro de Idlib, o Ghouta o otros sitios del país, no podemos llevar estas medicinas, no podemos llevar esta comida, no podemos tratar a las personas, a los niños especialmente”, declaró Fran Equiza, representante de UNICEF en Siria, durante una entrevista con Noticias ONU.

La ONU pidió también garantías de seguridad para facilitar la evacuación médica de personas gravemente enfermas especialmente en el este de Ghouta, Foah y Kafraya.

Casi todas las instalaciones sanitarias y sectores económicos han sido intensamente afectados por la violencia. Los servicios de salud operan a una fracción del nivel anterior a la crisis y los desplazados internos y las comunidades requieren medios de vida sostenibles ya que han agotado los pocos recursos que tenían.

OCHA recordó a las partes su obligación de proteger a los civiles en virtud del derecho internacional humanitario

“Respeten el derecho internacional humanitario, respeten los derechos humanos y dejen que los niños tengan acceso a lo que ellos se merecen. Tengan acceso a salud, a educación, a vivir como niños. Déjenos entrar, déjenos acceder y déjennos que hagamos nuestro trabajo de servir a esos niños y a esas niñas”, expresó Equiza, uniéndose al llamado de OCHA.

Conversaciones entre el gobierno sirio y la oposición se reanudarán

Por otro lado, el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, anunció el miércoles que envió invitaciones al gobierno sirio y a la oposición, representada por la Comisión de Negociación Siria, a una reunión especial con la ONU en el marco del proceso político de Ginebra. .

Según una nota emitida por la ONU, la reunión tendrá lugar en Viena, la capital de Austria, del 25 al 26 de enero.

Publicada originalmente por Radio ONU el miércoles 17 de enero de 2018.

