ESTADOS DE MÉXICO PARA “NO VIAJAR”

Según el Departamento de Estado Norteamericano.

Por Servicios Voz de América.

Jueves, 11 de enero de 2018.

El Departamento de Estado de Estados Unidos clasificó cinco estados de México bajo la categoría de “No viajar” o “Nivel 4” debido a alto índice de crímenes violentos y la actividad de las pandillas.

La nueva categorización forma parte del nuevo sistema adoptado por el Departamento de Estado para evitar confusiones entre alertas y advertencias de viaje y hacer más entendible las categorías a través de las cuales recomiendan a los ciudadanos estadounidenses viajar o no viajar a determinados países por razones de seguridad.

Con esta reciente advertencia, el gobierno de EE.UU. eleva a nivel cuatro, el más alto por peligros potenciales, a los estados de Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero.

De esta manera estos cinco estados se colocan en la misma situación que Siria, Yemen y Somalia por el nivel de inseguridad y crímenes violentos.

Por largo tiempo, el Departamento de Estado ha recomendado a los viajeros “incrementar la precaución” en México en general por el gran número de homicidios, secuestros, ataques y robos, pero ahora ha elevado la categoría de estos cinco estados porque han estado plagados por largo tiempo con actividades relacionadas a los carteles de drogas, que incluyen el tráfico y cultivo.

Además de las advertencias de Nivel 4, el Departamento de Estado señala 11 estados para una advertencia de Nivel 3, que insta a las personas a “reconsiderar el viaje”.

La violencia en México ha cobrado 22,409 vidas en los primeros 11 meses de 2017, la cifra más alta desde que comenzaron a publicarse las estadísticas del crimen en 1997.

La advertencia del Departamento de Estado no elevó la actual advertencia de Nivel 2 para Baja California Sur o Quintana Roo, donde se encuentran dos destinos turísticos populares: Los Cabos y Cancún. El aviso de Nivel 2 insta a los viajeros a tener precaución, pero no sugiere explícitamente que eviten las áreas.

La última advertencia de viaje amenaza con afectar aún más al turismo mexicano, una industria de $20 mil millones de dólares que representa aproximadamente el 7% del PBI del país.

El nuevo aviso es el primero para México bajo el sistema renovado del Departamento de Estado, anunciado el miércoles, para emitir advertencias de viaje.

El Departamento de Estado explicó que las restricciones son las que impone nuestra misión en México al personal del gobierno de EE. UU. en el país, es decir a dónde pueden ir, a dónde no se les permite ir y a donde pueden ir tomando precauciones de seguridad muy específicas.

“Queríamos asegurarnos de que el público estadounidense que viaja tuviera presentes todas esas restricciones y normas que nos imponemos a nosotros mismos en México. Y las advertencias de viaje sobre México, la advertencia de viaje anterior, contenían esa información. Pero creo que ahora se expone de manera mucho más clara en las nuevas recomendaciones de viaje”, señalóMichelle Bernier-Toth, subsecretaria adjunta para Servicios a Ciudadanos Estadounidenses en el Extranjero de la Oficina de Asuntos Consulares.



Nuevo sistema de clasificación para alertas y advertencias de viaje

“El modo en el que evaluamos el nivel de amenaza en un país no ha cambiado. Lo que ha cambiado es cómo describimos esas condiciones y establecemos esos niveles”, explicó Bernier-Toth.

El nuevo sistema de clasificación del Departamento de Estado está dividido en cuatro niveles, que empieza con el Nivel 1, que es “Tomar las precauciones normales”. El Nivel 2 es “Tomar mayores precauciones”, el Nivel 3 es “Reconsiderar la decisión de viajar” y el Nivel 4 “No viajar”.

Sobre las recomendaciones de por qué reconsiderar su viaje o no viajar a un determinado país se explicará los riesgos, condiciones y circunstancias con íconos: C para crimen, T para terrorismo, U para conflictividad social (civil unrest), H para problemas de salud (health issues), N para desastres naturales (natural disasters), E para eventos limitados en el tiempo, como elecciones o eventos deportivos importantes, y O para otros, para referirse a lo que no se encuadra en las demás categorías.

