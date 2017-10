TOUR DE CINE FRANCÉS ARRANCA ESTA SEMANA

En la Sala Carlos Monsiváis

Por Comunicado de prensa.

Centro Cultural Tijuana.

Tijuana, martes 10 de octubre de 2017.

El 21 Tour de Cine Francés tendrá lugar del jueves 12 al miércoles 18 de octubre en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, en colaboración con Cinemas Nueva Era, con una programación que incluye las cintas El viñedo que nos une, Paso a paso, Frantz, El reencuentro, Aún más bella, Una familia peculiar y Los ex.

El viñedo que nos une (Ce qui nous lie) es un drama dirigido por Cédric Klapisch, que aborda la historia de Jean, quien hace diez salió de su Borgoña natal para darle la vuelta al mundo y alejarse de su familia. Al enterarse que su padre está enfermo, regresa a la tierra de su infancia donde se reencuentra con sus hermanos. Su padre fallece antes del inicio de las vendimias, y los tres hermanos buscan reinventar su fraternidad madurando al ritmo del vino que fabrican. Las funciones serán el día 12 con horarios de las 16:00, 18:00 y 20:30 horas. Además de proyectará el cortometraje mexicano La secta de los insectos, Pablo Calvillo.

Para el día 13, por única ocasión en la Sala de Video, llegará Paso a paso (Patients) una comedia dramática dirigida por Grand Corps Malade y Mehdi Idir, que muestra a Ben, un personaje para el que bañarse, vestirse, caminar, jugar basket, son algunas de las actividades imposibles de realizar a su llegada al centro de rehabilitación debido a un grave accidente. Es la historia de un renacimiento, un viaje caótico hecho de victorias, derrotas, lagrimas y risas… pero sobre todo de encuentros. Sus funciones serán a las 16:00, 18:00 y 20:30 horas. En esta ocasión se proyectará el cortometraje mexicano El balón de oro, de Martín Valverde Watson

La tercera cinta será Frantz, dirigida por Francois Ozon, se proyectará el día 14 para mostrar la cómo Anna visita todos los días la tumba de su prometido Frantz, en una pequeña ciudad alemana, después de la Primera Guerra Mundial, quien murió en el frente de Francia. Su vida cambiará con la llegada de Adrien, un enigmático soldado francés que dice ser amigo de Frantz. Las funciones serán a las 16:00, 18:00 y 20:30 horas. El cortometraje será Poliangular, de la directora mexicana Alexandra Castellanos.

El reencuentro (Sage femme), un drama dirigido por Martin Provost, se proyectará el día 15. La cinta presenta a Claire, una partera dedicada por completo a su oficio. Su rutinaria vida se transforma con el regreso de Beatrice, una mujer egoísta y caprichosa que fue pareja de su difunto padre. Una emotiva historia sobre el reencuentro de dos mujeres completamente distintas que, unidas por el cariño, tratan de hacer las paces con su pasado. Sus horarios serán 16:00, 18:00 y 20:30 horas. El cortometraje del día será A la distancia, de Víctor Audiffred.

Aún más bella (De plus belle) será la comedia dramática, dirigida por Anne-Gaëlle Daval, que se proyectará el día 16. Se trata de una historia que sigue a la recién curada de cáncer de seno, Lucie quien trata de retomar su vida. Sin embargo, aunque su familia y amigos la alientan para que siga adelante, ella no encuentra la fuerza para hacerlo. En medio de este proceso conoce a Clovis, un hombre atractivo y seductor que intrigado por el carácter de Lucie, hará todo lo posible por conquistarla pese a sus constantes negativas. Los horarios serán a las 16:00, 18:00 y 20:30 horas. El cortometraje será Hambre, una producción bajacaliforniana dirigida por Alejandro Montalvo.

El día 17 se verá en cartelera la cinta Una familia peculiar (Cigarettes et chocolat chaud), de Sophie Reine. En la que se apreciará un entrañable retrato de una familia poco común, donde Denis Patar, un padre cariñoso pero con exceso de trabajo, lucha para sacar adelante a sus hijas, Janis de 13 años y Mercredi de 9 años. Una noche olvida recoger a una de sus hijas en la escuela y una trabajadora social se da a la tarea de investigar el funcionamiento de la familia Patar. Sus funciones serán a las 16:00, 18:00 y 20:30 horas. El cortometraje será Leche, de Gilberto González.

Los ex, de Maurice Barthélémy, será la cinta con la que se cierre el Tour el día 18. Una divertida reflexión sobre las ex parejas en la que los personajes se ven envueltos en un gran lío. Antoine no se atreve a comprometerse, Didier extraña a su ex esposa, Serge es acosado por Lise y Greg se consuela con el perro de su ex novia. Las funciones serán a las 16:00, 18:00 y 20:30 horas. El cortometraje será Ataraxia, de Guillermo Vejar.

Los boletos para el 21 Tour de Cine Francés ya están a las venta en las taquillas del CECUT con precios de $42.00 m.n., entrada general; $26.00 m.n., niños, maestros, estudiantes, Inapam y convenidos con credencial vigente; $7.00 m.n., militares, policías y bomberos con credencial y sus familias. Todos los miércoles son de 2×1 y se puede hacer reservación grupal al teléfono 687-9636 y 37.

