CASA DE LA CULTURA ALTAMIRA CELEBRA CON 27 ACTIVIDADES 40 AÑOS

Foto: IMAC.

En 1977 la escuela Álvaro Obregón se convirtió en la primer Casa de la Cultura de la ciudad.

Instituto Municipal de Arte y Cultura.

Tijuana, martes 10 de octubre de 2017.

Héctor Bonilla, Sofía Álvarez, Eduardo España, Los Dandy´s, Bostich + Fussible de Colectivo Nortec, grupo Canseco y la compañía de danza Lux Boreal, son algunos de los artistas con los que Casa de la Cultura de Tijuana celebrará su 40 aniversario.

“Muchos proyectos y artistas surgidos de la Casa de la Cultura de Tijuana forman parte de la identidad tijuanense, impulsarlos a través del IMAC es una invaluable herramienta de XXII Ayuntamiento para contribuir al bienestar ciudadano y fortalecer programas de prevención”, indicó el Secretario del Desarrollo Social, Mario Osuna Jiménez.

Con 27 actividades, entre conciertos, espectáculos de danza, exposiciones y charlas, se festejará durante todo octubre cuatro décadas de trabajo ininterrumpido en la formación inicial de las artes, indicó la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), Haydé Zavala Levya.

El ciclo conmemorativo inició este 4 de octubre a las 7:00 en el café literario del recinto con la charla “Historia de la Casa de la Cultura”, con la participación de Jorge Peña y Juan Zúñiga, reconocidos creadores y docentes y Miriam García coordinadora del Museo de Historia de Tijuana.

El 15 de octubre, fecha oficial del festejo, se celebrará con un gran concierto amenizado por el trio Los Dandy´s, la participación especial del tenor Marco Antonio Labastida y el actor-cantante Hernán del Riego, abundó.

Al día siguiente, el lunes 16 de octubre, con presencia de las autoridades municipales se realizará la ceremonia oficial con la participación de la Orquesta Comunitaria El Pípila y la compañía de danza Subterráneo Danza Contemporánea.

La segunda charla alusiva se realizará, añadió, el martes 17 de octubre a las 7:00 de la tarde también en el café literario y con entrada libre, con los maestros Rafael Gallard y Alma Hernández quienes hablarán de la primera planta de docentes de la Casa de la Cultura de Tijuana.

Con el ánimo de incluir diversas perspectivas también se realizarán mesas de diálogo con ex directores, ex coordinadores y ex alumnos de recinto denominadas Retrospectiva de la Casa de la Cultura de Tijuana que se realizarán el 11, 18 y 26 de octubre, indicó Hébert Axel González, actual coordinador del recinto.

El ICBC aporta dos eventos a esta celebración

Con dos actividades del Festival de Octubre, el Instituto de Cultura de Baja California (ICBC), a través de su titular Manuel Felipe Bejarano Giacomán, contribuye y aporta a IMAC actividades para celebrar el 40 aniversario de la Casa de la Cultura de Tijuana.

Las aportaciones incluyen la obra de teatro Cartas Marcadas con Héctor Bonilla y Sofía Álvarez quienes se presentarán el 27 de octubre a las 6:00 pm y el grupo local teatral Teatro en el Incendio con la obra ‘Prohibido sentarse como señorita’, el sábado 28 a las 6:00 pm.

Haydé Zavala, directora de la paramunicipal agradeció al director del ICBC, Bejarano Giacomán, las aportaciones en el marco del aniversario de tan importante Casa de Cultura en la ciudad, considerada patrimonio histórico.

Enfatizó que ambas instituciones coinciden en sus objetivos de celebrar, promover y difundir el patrimonio cultural y artístico de la entidad.

Jornada de lectura, música y exhibiciones cerrarán mes de celebración

Con textos del laureado escritor Juan Villoro, el actor Eduardo España, ofrecerá una lectura gratuita en el teatro de la Casa de la Cultura Tijuana el martes 17 a las 4:00 pm, en el marco del festejo y como parte del programa Crece Leyendo.

La cantante Azul Monraz, con Madame Urs y sus hombres, se unirá con un concierto de entrada libre el 21 de octubre a las 8:00 horas en el teatro de la Casa de la Cultura Tijuana.

Otra actividad significativa será la retrospectiva “Nortec Collective present Bostich + Fussible”, en la que integrantes del colectivo Nortec exponen souvenirs, indumentarias, reconocimientos y documentos oficiales en su época de estudiantes en Casa de Cultura Tijuana, abundó la titular del IMAC.

La exhibición se realizará a partir del martes 24 de octubre a las 7:30 de la tarde en la galería Benjamín Serrano, en tanto que el reconocido grupo tijuanense Canseco ofrecerá un concierto el sábado 28 en la escalinata del histórico recinto a las 8:00 pm.

Haydé Zavala Leyva y Hébert Axel González puntualizaron que los eventos son gratuitos y aptos para todo público por lo que invitaron a tijuanenses y visitantes a disfrutarlos.

Publicada originalmente por IMAC el 4 de octubre de 2017.

