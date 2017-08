GOOGLE DOODLE RINDE TRIBUTO A DOLORES DEL RÍO

Por Servicios Voz de America.

Jueves 3 de agosto de 2017.

Google usa su logotipo este jueves para rendir homenaje a la primera gran estrella latinoamericana del crossover, la actriz mexicana Dolores del Río.

Del Río nació el 3 de agosto de 1904, y fue una estrella en México antes de llevar su talento a California. Su popularidad creció con una serie de películas mudas en la década de 1920, que incluyeron: What Price Glory? y Ramona.

Después de la era del cine mudo, protagonizó películas como Bird of Paradise y Flying Down to Rio, junto a las leyendas de Hollywood, Fred Astaire y Ginger Rogers.

Del Río finalmente regresó a México para convertirse en uno de los grandes nombres de la industria cinematográfica de ese país.

Su otro gran logro es que fue la primera mujer en integrar el jurado del Festival de Cine de Cannes.

“Una pionera entre las mujeres en Hollywood y más allá, el legado de Dolores Del Río perdura en el cine estadounidense y mexicano”, dice un mensaje de Google que informa sobre el doodle del jueves.