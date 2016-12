AYUNTAMIENTO IMPIDE SERVICIO DE UBER EN TIJUANA

Porque no está en la ley, dice.

Por Vicente Calderón y Leonardo Ortiz

Tijuana, sábado 17 de diciembre de 2016.

Tras los operativos en que detuvieron a 32 autos que daban servicio de Uber el XXII Ayuntamiento de Tijuana anunció que ese tipo de servicio no está en reglamentado, por lo cual no puede brindarse.

Felipe Luevano, Secretario de gobierno dijo que no sabe cuando se harán las modificaciones necesarias para que esta y otras empresas basadas en tecnologías móviles puedan operar legalmente.

Luevano Aguayo dijo en conferencia de prensa que las multas son de un mínimo de 500 salarios mínimos, lo que sería en números redondos de unos 4 mil pesos. Aclaró que el gobierno municipal podría retener la unidad.

El expresidente del partido Acción Nacional en esta ciudad dijo que UBER es un negocio que debe cumplir con los requisitos establecidos para otro tipo de transporte público como contar con licencia de chofer, (no de automovilista), contar con la entrega de carta de no antecedentes penales que debe acreditarse ante el ayuntamiento (no a la empresa UBER) y someterse a un examen antidoping que aplicaría el gobierno de la ciudad, entre otras cosas.

Luevano, que participó en el equipo de transición del gobierno del priista Jorge Astizarán al panista Manuel Gastelum, dijo que no hay ninguna modificación al reglamento municipal que haya hecho la administración anterior para habilitar legalmente este tipo de servicio.

Durante el trienio anterior se anunció una modificación al reglamento para poder sancionar a los operadores de UBER, pues la ley local no contemplaba este tipo de servicio que opera fundamentalmente mediante aplicaciones de teléfonos móviles.

Las autoridades anteriores anunciaron un plazo de 90 días para definir los nuevos lineamientos para permitir este tipo de servicios, pero nunca lo concretaron.

Las propias autoridades municipales realizaron una encuesta que demostró el interés de buena parte de la ciudadanía de contar con este tipo de servicios y el rechazo al actual sistema de transporte público con que cuenta Tijuana al que en general consideran caro y malo.

Los representantes de UBER en Tijuana dijeron haber estado trabajando con el gobierno anterior, para definir las condiciones de operación, porque anteriormente también hubo operativos para detenerlos.

Sin embargo el servicio se presta y además se ha ido extendiendo.

Pero también han tenido que soportar las agresiones de los sindicatos tradicionales de taxis que han atacado a chóferes de UBER y dañado sus unidades, sin que se sepa que se haya castigado a los agresores.

Durante la campaña electoral del actual presidente municipal Juan Manuel Gastelum varios grupos de transportistas pactaron su respaldo al candidato panista.