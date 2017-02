EMBISTE PATRULLA A SUJETO DURANTE PERSECUCIÓN

Los agentes pero siguen laborando.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, miércoles 11 de julio de 2016.

Un video subido a la Internet muestra una patrulla de la municipal que arrolla a un hombre durante una persecución policiaca.

En la grabación que empezó a circular en redes sociales el pasado sábado se ve que la camioneta Pick Up de la corporación alcanza al sujeto que corre. La patrulla lo golpea y cae al piso. Aparentemente el brazo del individuo es atrapado por la llanta pero logra zafarse y se levanta para continuar corriendo.

El patrullero se echa en reversa brevemente y baja para continuar la persecución a pie.

Ariel Moreno Soto, Subdirector operativo de la policía municipal declaró a los medios de comunicación que los oficiales involucrados en el incidente continúan laborando, pero asegura que la corporación investiga el hecho.

“Están trabajando los tenemos en una área distinta a la que están “orita” (sic) sin embargo nosotros tampoco podemos tomar una postura también en ese sentido porque es la propia Sindicatura quien asume la responsabilidad y determina si son suspendidos, si se les aplica un correctivo disciplinario, o si en dado momento si hay la presunción de un delito ellos serán también quienes tengan que dar vista al ministerio publico.” dijo Moreno Soto.

No proporcionó mayor detalle sobre a donde los cambiaron.

El funcionario policiaco señaló que no podía hacer muchos comentarios sobre la actuación de sus compañeros e insistió en que sería la Sindicatura Procuradora la que determinaría lo procedente.

El subdirector – a quien designaron para contestar las preguntas sobre el tema y evitar que los reporteros cuestionaran al alcalde sobre el video – respondió con evasivas.

” No lo he analizado perfectamente sin embargo si me gustaría reservarme este asunto para Sindicatura para que ellos determinen si realmente esta dentro de los protocolos de actuación policial”

Sin embargo no fue posible confirmar que se haya presentado ante Sindicatura, una denuncia por los hechos.

El subdirector dijo que los oficiales no tenían antecedentes de problemas.

Afirmó que detuvieron al sospechoso cuando lo dieron de alta del hospital al que lo llevó la ambulancia.

Posteriormente lo llevaron ante un juez asegura.

Comentó que los policías atendían un llamado de la ciudadanía.

“Un reporte de personas que están fomentando y realizando actos que conducen al vicio”

Aunque los reportes de abusos policíacos han sido frecuentes durante esta administración no hay antecedentes de que se haya castigado formalmente a los agentes denunciados en el actual gobierno.

Las sanciones a los oficiales en realidad quedan a discreción de sus superiores.

La actual directora interina de la policía fue relegada a labores de oficina prácticamente desde el cambio de gobierno.

Y fue hasta que corrieron al ex Secretario de Seguridad Publica, Alejandro Lares que pudo dejar su cargo como encargada de revisar quienes ingresaban a las instalaciones de la corporación en mesa de Otay.

El actual encargado de despacho de la Secretaría, sigue sin ser ratificado a pesar de que ya han pasado varios meses desde su designación y de que el viernes pasado hubo sesión de cabildo.